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Без Куртуа, но с Бензема. Реал объявил заявку на матч ЛЧ против Шахтера
Лунин снова получил шанс сыграть за "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". В список вошли 23 исполнителя.
- Голкиперы: Лунин, Лопес, Канисарес.
- Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.
- Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени.
- Нападающие: Э. Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @FCShakhtar!#UCL pic.twitter.com/kZSAZv446a— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 9, 2022
Отметим, что до сих пор не занимается в общей группе основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Он продолжает восстанавливаться от травмы, а его возвращение ожидается к матчу против "Барселоны" на следующих выходных.
Также в состав вернулся капитан команды Карим Бензема, пропускавший прошлый поединок "сливочных" против "Хетафе".
Напомним, что номинально домашний матч “Шахтера” против “Реала” состоится во вторник 11 октября в Варшаве. Перед этой встречей мадридцы лидируют в лигочемпионовском квартете с девятью очками в активе, в то время как дончане идут вторыми, набрав четыре зачетных балла.
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