Без Куртуа, но с Бензема. Реал объявил заявку на матч ЛЧ против Шахтера

Мадридский "Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". В список вошли 23 исполнителя.

Голкиперы: Лунин , Лопес, Канисарес.

, Лопес, Канисарес. Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.

Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди. Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени.

Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени. Нападающие: Э. Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Отметим, что до сих пор не занимается в общей группе основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Он продолжает восстанавливаться от травмы, а его возвращение ожидается к матчу против "Барселоны" на следующих выходных.

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Также в состав вернулся капитан команды Карим Бензема, пропускавший прошлый поединок "сливочных" против "Хетафе".

Напомним, что номинально домашний матч “Шахтера” против “Реала” состоится во вторник 11 октября в Варшаве. Перед этой встречей мадридцы лидируют в лигочемпионовском квартете с девятью очками в активе, в то время как дончане идут вторыми, набрав четыре зачетных балла.