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Без Куртуа, но с Бензема. Реал объявил заявку на матч ЛЧ против Шахтера

Лига Чемпионов
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Лунин снова получил шанс сыграть за "сливочных"

Без Куртуа, но с Бензема. Реал объявил заявку на матч ЛЧ против Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". В список вошли 23 исполнителя.

  • Голкиперы: Лунин, Лопес, Канисарес.
  • Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.
  • Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени.
  • Нападающие: Э. Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Отметим, что до сих пор не занимается в общей группе основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Он продолжает восстанавливаться от травмы, а его возвращение ожидается к матчу против "Барселоны" на следующих выходных.

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Также в состав вернулся капитан команды Карим Бензема, пропускавший прошлый поединок "сливочных" против "Хетафе".

Напомним, что номинально домашний матч “Шахтера” против “Реала” состоится во вторник 11 октября в Варшаве. Перед этой встречей мадридцы лидируют в лигочемпионовском квартете с девятью очками в активе, в то время как дончане идут вторыми, набрав четыре зачетных балла.

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В статье: Карим Бензема Тибо Куртуа Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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