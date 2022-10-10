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Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер - Реал

Лига Чемпионов
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Поединок состоится во вторник, 11 октября

Названа бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер - Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч между "Шахтером" и "Реалом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главным судьей поединка станет 41-летний израильтянин Орель Гринфельд. На линиях будут работать его земляки Рой Хассан и Идан Яркони. Обязанности четвертого рефери исполнит Эйтан Шмулевич.

Итальянский специалист будет отвечать за систему VAR Марко Ди Белло. Помогать ему будет Давид Фуксман из Израиля.

Напомним, матч "Шахтер" - "Реал" состоится 11 октября, в Варшаве на стадионе "Войска Польского", Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
uefa

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