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Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Реал", Лига Чемпионов, 11 октября 2022

Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает жить в непростом графике, когда матчи УПЛ чередуется с еврокубковыми баталиями. Правда на выходных "горняки" получили отдых, пропустили матч против "Львова", дабы лучше подготовиться к реваншу против "Реалу". А готовиться было нужно серьезно, ибо в первой игре мадридский клуб победил достаточно уверенно.

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У самого "Реала" ситуация так же сложна. Во-первых, клуб играл на прошлых выходных. Во-вторых, коллектив Анчелотти преследует череда травм. В-третьих, уже на выходных "сливочные" встретятся с "Барсой" в "Эль Классико", а значит нужно будет сохранить часть сил. Это может сыграть на руку украинской команде.

Смотрите матч четвертого тура группового этапа ЛЧ во вторник, 11-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Шахтар - Реал
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Отметим, что матч "Шахтер" - "Реал" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Реал" на UA-Футбол >>

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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