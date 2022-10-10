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Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Реал", Лига Чемпионов, 11 октября 2022
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" продолжает жить в непростом графике, когда матчи УПЛ чередуется с еврокубковыми баталиями. Правда на выходных "горняки" получили отдых, пропустили матч против "Львова", дабы лучше подготовиться к реваншу против "Реалу". А готовиться было нужно серьезно, ибо в первой игре мадридский клуб победил достаточно уверенно.
У самого "Реала" ситуация так же сложна. Во-первых, клуб играл на прошлых выходных. Во-вторых, коллектив Анчелотти преследует череда травм. В-третьих, уже на выходных "сливочные" встретятся с "Барсой" в "Эль Классико", а значит нужно будет сохранить часть сил. Это может сыграть на руку украинской команде.
Смотрите матч четвертого тура группового этапа ЛЧ во вторник, 11-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Шахтер" - "Реал" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Реал"
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