​Месси пропустит ближайший матч в Лиге чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, вероятнее всего, не поможет своей команде в ближайшем матче Лиги чемпионов.

35-летний аргентинец по-прежнему не восстановился после травмы и не возобновил тренировки в общей группе, сообщает Le Parisien. Форвард, пропустивший поединок Лиги 1 с "Реймсом" (0:0) из-за повреждения, не принимал участия в сегодняшнем занятии парижан.

Ранее у Месси была диагностирована травма икроножной мышцы. Поэтому, скорее всего, тренерский штаб "ПСЖ" не станет рисковать здоровьем и выпускать Лионеля в матче Лиги чемпионов против "Бенфики" 11 октября.

В этом сезоне звездный форвард забил 8 голов и выполнил 8 ассистоав в 13 матчах за парижан во всех турнирах.