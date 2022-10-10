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​Месси пропустит ближайший матч в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Против "Бенфики"

​Месси пропустит ближайший матч в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, вероятнее всего, не поможет своей команде в ближайшем матче Лиги чемпионов.

35-летний аргентинец по-прежнему не восстановился после травмы и не возобновил тренировки в общей группе, сообщает Le Parisien. Форвард, пропустивший поединок Лиги 1 с "Реймсом" (0:0) из-за повреждения, не принимал участия в сегодняшнем занятии парижан.

Ранее у Месси была диагностирована травма икроножной мышцы. Поэтому, скорее всего, тренерский штаб "ПСЖ" не станет рисковать здоровьем и выпускать Лионеля в матче Лиги чемпионов против "Бенфики" 11 октября.

В этом сезоне звездный форвард забил 8 голов и выполнил 8 ассистоав в 13 матчах за парижан во всех турнирах.

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В статье: Лионель Месси Бенфика (Лиссабон) ПСЖ
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Источник:
Le Parisien

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