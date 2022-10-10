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Йовичевич: Мы знаем, что команды слабее Шахтера обыгрывали Реал, так что все возможно

Лига Чемпионов
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В первом матче сильнее был Реал

Йовичевич: Мы знаем, что команды слабее Шахтера обыгрывали Реал, так что все возможно

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Йгор Йовичевич высказался о мадридском "Реале", с которым во вторник "горнякам" предстоит сыграть матч Лиги чемпионов.

"В футболе все случается. "Реал" обыграет нас в девяти матчах из десяти, но все может быть. Нам нужен наш лучший день. Мы знаем, что команды слабее "Шахтера" обыгрывали "Реал", так что все возможно.

В первом матче мы многое сделали правильно, и этого бы хватило для победы над другим соперником, но не над "Реалом".

С этой командой очень тяжело, они быстро используют твои ошибки", — сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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