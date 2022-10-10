Йовичевич: Мы знаем, что команды слабее Шахтера обыгрывали Реал, так что все возможно

Главный тренер " Шахтера " Йгор Йовичевич высказался о мадридском "Реале", с которым во вторник "горнякам" предстоит сыграть матч Лиги чемпионов.

"В футболе все случается. "Реал" обыграет нас в девяти матчах из десяти, но все может быть. Нам нужен наш лучший день. Мы знаем, что команды слабее "Шахтера" обыгрывали "Реал", так что все возможно.

В первом матче мы многое сделали правильно, и этого бы хватило для победы над другим соперником, но не над "Реалом".

С этой командой очень тяжело, они быстро используют твои ошибки", — сказал Йовичевич.