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Йовичевич: Мы знаем, что команды слабее Шахтера обыгрывали Реал, так что все возможно
В первом матче сильнее был Реал
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "
"В футболе все случается. "Реал" обыграет нас в девяти матчах из десяти, но все может быть. Нам нужен наш лучший день. Мы знаем, что команды слабее "Шахтера" обыгрывали "Реал", так что все возможно.
В первом матче мы многое сделали правильно, и этого бы хватило для победы над другим соперником, но не над "Реалом".
С этой командой очень тяжело, они быстро используют твои ошибки", — сказал Йовичевич.
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