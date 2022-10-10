Трубин - перед Реалом: Последние события не должны быть отмазкой

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин поделился мыслями накануне матча 3-го тура ЛЧ с "Реалом", который состоится во вторник, 11 октября.

– Что чувствуешь в связи с последними событиями? Уже 8 лет "Шахтер" не играет в Донецке. Тогда доводилось посещать матчи команды?

– Последние новости очень грустные для всех нас, для всех украинцев. Но нам надо быть сильными и показать всему миру, что украинцы – сильный народ. Нужно завтра выйти и максимально сконцентрироваться на матче. Последние события не должны быть отмазкой, так как это Лига чемпионов и здесь нужно выкладываться не на 100 процентов, а на 1 000. Я сам родом из Донецка и был на многих матчах "Шахтера" в Донецке. Считаю, если бы мы играли в Донецке, то у нас было бы намного больше шансов, ведь поддержка болельщиков и атмосфера на "Донбасс Арене" – это другой уровень. Я очень по этому скучаю. Согласен с Мистером, что мы победим и как можно быстрее будем играть на "Донбасс Арене" матчи Лиги чемпионов. И для всех это будет праздник.

– Насколько тяжело концентрироваться на футболе после таких новостей из Украины?

– Конечно, сейчас тяжело сфокусироваться, но, считаю, мы слеплены из такого теста, что нам нельзя сидеть сложа руки и думать о плохом. Мы должны быть одной командой, которая будет сильно мотивированной и сфокусированной на максимум. Как уже говорил Мистер, 90 минут Лиги чемпионов помогают болельщикам в Украине забыть обо всех проблемах. Как и наши воины, мы будем пытаться делать все, чтобы подарить нашим людям радость и улыбку. Хоть на 90 минут люди могут забыть все, что сейчас происходит, и сосредоточиться только на футболе. Футбол – игра, которую все любят, он дарит позитивные эмоции.

– В Мадриде пришлось много поработать и совершить 11 сейвов. Какой игры ожидаешь в ответном поединке?

– Завтра будет совсем другая игра, так как к ответному матчу мы лучше подготовились. Мы знаем, что можем играть лучше даже против таких команд, как "Реал". Как отметил Мистер, нам нужно больше храбрости, нужно играть в свою игру и быть "Шахтером". Если будут моменты, когда мне придется выручить команду, – это то, что я должен делать. У каждого есть своя роль на футбольном поле и каждый должен ее выполнять на наивысшем уровне. Нужно сыграть идеально, если хочешь победить "Реал".