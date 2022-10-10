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"Должны почувствовать всех украинцев". Как Йовичевич мотивирует игроков перед Реалом - ВИДЕО
Проникновенная речь тренера Шахтера перед тренировкой команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Во вторник, 11 октября
Сегодня горняки провели прдматчевую тренировку, а главный тренер Игор Йовичевич сделал энергетический круг и так мотивировал игроков после того, как рашисты утром устроили массовый обстрел Украины ракетами.
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"Тяжелый день для всех нас. Но мы вместе, и завтра никто кроме нас не выйдет на поле.
Игру не отменят, как в УПЛ. Там намного хуже, и поэтому ответственность возрастает.
Завтра мы должны отдать все силы на поле, абсолютно все. Всю энергию, которую мы сейчас передаем один одному. Должны почувствовать всех украинцев, которые нас будут смотреть. Биться от начала и до конца.
Есть британская поговорка, которая помогла выиграть вторую мировую войну: "stay calm and carry on". Переводится, как "сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать".
Продолжайте биться, не сдавайтесь, покажите, из чего вы сделаны. А вы действительно сильные и мощные. Все вы, ваши семьи.
Мы переживем это, переступим и выиграем. И поэтому эта энергия поможет нам быть завтра быть конкурентными с начала и до конца. И верить, что мы можем выиграть, брать очки.
Подготовьтесь, проведите хорошую тренировку и завтра выходите на поле", - сказал Йовичевич.
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