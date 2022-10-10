Йовичевич - о матче с Реалом: Все будут украинцы. И я, и Траоре, и Джурасек

Накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Реала" главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич ответил на вопросы журналистов.

- Вы не раз говорили, что Украина для вас родная. Что вы чувствуете от того, что происходит сегодня в нашей стране? Быть может сегодняшние события повлияют на настроение в команде?

- Мы победим. Уничтожить нас невозможно. Наш дух, единство... Можно один раз испортить настроение, но не уничтожить. Многие футболисты нашей команды имеют в Украине семьи. И, конечно, они сегодня обеспокоены происходящим в Украине. Но нельзя уничтожить наш моральных дух.

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- Трубин хорошо сыграл в Мадриде. Что вы можете сказать о его будущем?

- Он будет одним из лучших. Он очень хорошо наработает на команду. Понятно, что вратарь - это ответственная позиция и он молод, поэтому у него бывают не лучшие матчи. Но на Сантьяго Бернабеу показал свой уровень. Каждые команды, которые играют на топ-уровне, имеют вратаря высокого класса. Без Куртуа Реал не выиграл бы Лигу чемпионов. Для нас так же важен Трубин. И то, как он сыграл на Сантьяго Бернабеу, это его презентационная карта. Он абсолютный топ, как и Куртуа.

- В свете происходящего сегодня в Украине нужно ли играть с Динамо во Львове?

- Смешанные эмоции. Все мы понимаем, что люди - прежде всего. Большинство из нас имеют семьи в Украине и переживаем. Игру с Динамо мы не отменим. Посмотрим, что будет через неделю. Матч "Александрия" - "Металлист 1925" сегодня отметен и это понятно. Мы с Реалом завтра выйдем. Украинский народ должен ассоциировать себя с нами. Поэтому мы выйдем и будем биться.

- В Мадриде вы удивили тем, что в стартовом составе на поле вышли 11 украинцев. Завтра состав будет таким же?

- Все будут украинцы. И я, и Траоре, и Джурасек - все будут украинцы. И 40 миллионов. И еще 10 - за границей.

- Что вы говорили сегодня футболистам, чтобы настроить их на игру на фоне таких новостей.

- Тренировка будет в 17:00. О таких вещах очень трудно говорить. Мы сейчас все вместе. Бывают ситуации, когда не нужно много говорить - достаточно посмотреть в глаза. Мы сильнее вместе. И должны преодолеть этот барьер. Вся Украина должна нами завтра гордиться. Во время матча все забудут о том, что творится у нас на душе. Поэтому нужно выйти и сражаться.