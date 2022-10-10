Анчелотти: То, что случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером" рассказал о поддержке украинского голкипера Андрея Лунина.

"Я говорил с Луниным перед матчем. Он еще молод. Единственное, ему не хватает игровой практики, и сейчас у него есть возможность ее получить. То, что сегодня случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина. Все, что мы можем, мы сделаем.

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Сегодня мы общались с Йовичевичем. Большое уважение тренеру за его работу в таких условиях, всего, что он команде. Команде действительно непросто. Завтра мы должны побеждать, чтобы выйти из группы", — сказал Анчелотти.