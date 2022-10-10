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Анчелотти: То, что случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сейчас у Лунина есть возможность получить игровую практику

Анчелотти: То, что случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером" рассказал о поддержке украинского голкипера Андрея Лунина.

"Я говорил с Луниным перед матчем. Он еще молод. Единственное, ему не хватает игровой практики, и сейчас у него есть возможность ее получить. То, что сегодня случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина. Все, что мы можем, мы сделаем.

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Сегодня мы общались с Йовичевичем. Большое уважение тренеру за его работу в таких условиях, всего, что он команде. Команде действительно непросто. Завтра мы должны побеждать, чтобы выйти из группы", — сказал Анчелотти.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник, 11 октября и начнется в 22:00.

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В статье: Карло Анчелотти Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.10.2022 в 21:39
Могли б і програти..
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0
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
10.10.2022 в 21:52
Ха (3 рази).
Ответить
0
0

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