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Анчелотти: То, что случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина
Сейчас у Лунина есть возможность получить игровую практику
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем
"Я говорил с Луниным перед матчем. Он еще молод. Единственное, ему не хватает игровой практики, и сейчас у него есть возможность ее получить. То, что сегодня случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина. Все, что мы можем, мы сделаем.
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Сегодня мы общались с Йовичевичем. Большое уважение тренеру за его работу в таких условиях, всего, что он команде. Команде действительно непросто. Завтра мы должны побеждать, чтобы выйти из группы", — сказал Анчелотти.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник, 11 октября и начнется в 22:00.
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