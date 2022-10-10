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Шахтер провел предыгровую тренировку перед Реалом - ФОТО
Матч во вторник
shakhtar.com
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Накануне встречи "оранжево-черные" провели предыгровое занятие на поле тренировочного центра "Легии".
Первые 15 минут сессии согласно регламенту УЕФА были открытыми для представителей медиа.
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Основную часть тренировки составили игровые упражнения и короткая двусторонка.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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