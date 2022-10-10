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Анчелотти: Бензема, Кроос и Менди будут играть против Шахтера
Реал намерен обыграть Шахтер и оформить выход из группы
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 3-го тура
"Завтра нас ждет тяжелый поединок. Мы хорошо восстанавливаемся на тренировках после каждого матча. Сегодня была очень важная тренировка для нас. Завтра у нас есть возможность набрать 3 очка и выйти из группы с первого места.
Винисиус и Бензема – важные игроки для нас. Мы дали им отдохнуть в матче с "Хетафе", потому что был перелет. Карим в очень хорошей форме. Бензема, Кроос и Менди будут играть завтра.
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Сыграет ли завтра Азар? Это будет решать тренерский штаб. Самое важное для нас – выйти из группы. Это даст нам энергию. Завтра мы должны побеждать", — сказал Анчелотти.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник, 11 октября и начнется в 22:00.
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