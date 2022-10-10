Анчелотти: Бензема, Кроос и Менди будут играть против Шахтера

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Завтра нас ждет тяжелый поединок. Мы хорошо восстанавливаемся на тренировках после каждого матча. Сегодня была очень важная тренировка для нас. Завтра у нас есть возможность набрать 3 очка и выйти из группы с первого места.

Винисиус и Бензема – важные игроки для нас. Мы дали им отдохнуть в матче с "Хетафе", потому что был перелет. Карим в очень хорошей форме. Бензема, Кроос и Менди будут играть завтра.

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Сыграет ли завтра Азар? Это будет решать тренерский штаб. Самое важное для нас – выйти из группы. Это даст нам энергию. Завтра мы должны побеждать", — сказал Анчелотти.