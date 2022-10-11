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Внимательно ли вы следили за первым кругом групповой стадии Лиги Чемпионов? Квиз

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На прохождение теста есть три минуты

Внимательно ли вы следили за первым кругом групповой стадии Лиги Чемпионов? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе стартует второй круг группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2022/23. По итогам первого единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" набрал четыре очка и идет вторым.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первыми тремя турами этой ЛЧ, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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