Внимательно ли вы следили за первым кругом групповой стадии Лиги Чемпионов? Квиз

На этой неделе стартует второй круг группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2022/23. По итогам первого единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" набрал четыре очка и идет вторым.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первыми тремя турами этой ЛЧ, пройдя наш квиз.