Лига Чемпионов
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Внимательно ли вы следили за первым кругом групповой стадии Лиги Чемпионов? Квиз
На прохождение теста есть три минуты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе стартует второй круг группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2022/23. По итогам первого единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" набрал четыре очка и идет вторым.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первыми тремя турами этой ЛЧ, пройдя наш квиз.
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