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Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Реалом

Лига Чемпионов
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Начало - в 13:00

Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Реалом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Во вторник, 11 октября "Шахтер" сыграет против ровесников из"Реала" в рамках 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА.

Стали известны стартовые составы команд на игру:

"Шахтёр" U-19: Твардовский (к), Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко, Ющенко, Сигеев, Пушкарев, Погорилый.

Запасные: Барченко, Башмарин, Огарков, Чуйко, Цуканов, Сметана, Ломага.

"Реал" U-19: Пиньейро, Энрикес, Серрано, Рамон, Давид Хименес, Паласиос, Андрес, Мануэль Анхель (к), Ланча, Гарсия, Фортуни.

Запасные: Борха Алонсо, Николас Пас Мартинес, Акоста, Алехандро Хименес, Сотрес, Энрике Гарсия, Герреро.

Матч начнется в 13:00, а на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Шахтер U19 (Донецк)
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