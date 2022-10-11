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Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Реалом
Начало - в 13:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Во вторник, 11 октября "Шахтер" сыграет против ровесников из"Реала" в рамках 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА.
Стали известны стартовые составы команд на игру:
"Шахтёр" U-19: Твардовский (к), Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко, Ющенко, Сигеев, Пушкарев, Погорилый.
Запасные: Барченко, Башмарин, Огарков, Чуйко, Цуканов, Сметана, Ломага.
"Реал" U-19: Пиньейро, Энрикес, Серрано, Рамон, Давид Хименес, Паласиос, Андрес, Мануэль Анхель (к), Ланча, Гарсия, Фортуни.
Запасные: Борха Алонсо, Николас Пас Мартинес, Акоста, Алехандро Хименес, Сотрес, Энрике Гарсия, Герреро.
Матч начнется в 13:00, а на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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