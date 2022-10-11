Пока не созрели. Юноши Шахтера снова разгромно проиграли Реалу

Донецкий "Шахтер" потерпел второе поражение на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. Произошла она снова в поединке против "Реала". Разница по сравнению со встречей неделю назад состоит в количестве пропущенных "горняками" голов: на этот раз их оказалось не шесть, а всего три.

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Мадрид, как и неделю назад, в целом контролировал игру, хотя у дончан на этот раз было больше атак, чем в предыдущей встрече (особенно в последние полчаса). Однако забивали все равно мадридцы, а наступление "горняков" разбивалось о защиту соперника.

Гости открыли счет после подачи с левого края на дальнюю стойку, после скидки в центр штрафной Перес расстрелял Твардовского. После перерыва к голу привела классная разрезная передача из глубины в штрафную "Шахтера", прострел и точный удар Хименеса. Точку поставил Герреро: команда Оскара Ратулутры не успела перестроиться после потери мяча на своей половине, чем воспользовались мадридцы.

"Реал" лидирует и увеличивает свой отрыв от "Шахтера" до четырех очков. Сегодня свой поединок в нашей группе проведут "Селтик" и "Лейпциг". Шотландцы в случае своей победы сравняются по очкам с "горняками". Напомним, что в 1/8 финала Юношеской лиги выходит победитель группы. В раунде стыковых матчей сыграет финиширующая второй команда.

Юношеская лига УЕФА. Группа F. 4-й тур

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Реал" (Мадрид, Испания) 0:3

Голы: Перес 22, Хименес 55, Герреро 86

"Шахтер": Твардовский – Булеза, Фарина, Савченко, Роспутько – Янович (Башмарин 90+2) – Пушкарев (Ломаха 90+2), Сигеев, Лосенко (Цуканов 77), Ющенко (Огарков 90+3) – Погорилый (Сметана 87)

"Реал": Пинейро - Энрикес, Серрано, Наверос, Давид Хименес (Алехандро Хименес 84) - Паласиос (Герреро 84), Андрес, Ибаньес - Перес (Хуан Гарсия 77), Гонсало Гарсия (Паз Мартинез 70)

Предупреждение: Лосенко 68, Савченко 82 - Серрано 48