Шахтер - Реал: шансы для андердога

11 октября, 22:00. Муниципальный стадион (Варшава)

Трансляция – медиасервис MEGOGO, платформа Volia TV.

Неделю назад в Мадриде "Шахтер" и "Реал" сыграли свой седьмой поединок в истории. Прогнозируемо "Шахтер" проиграл на "Сантьяго Бернабеу". По эмоциям счет 2:1 воспринимался почти как положительный: удержались, цеплялись, не сдались. Более того, есть повод для радости и гордости. Во-первых, почти фантастическим кажется факт, что против одной из лучших команд мира Йовичевич выставил полностью украинский состав, а во-вторых, гол Зубкова как вишенка на торте атакующих действий "горняков". Потому что если отвлечься от общей картины матча, то яркие вспышки активности игроков атаки "Шахтера" - это точно красиво. Теперь нас ждет ответный матч в Варшаве.

Титульный партнер ФК "Шахтер" и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine прогнозирует для "горняков" тяжелый поединок и оценивает их шансы на победу, как 7.30 до 1. А вот "Реал" снова бесспорный фаворит противостояния. Коэффициент на победу "сливочных" – 1.39. То, что команды впервые в истории очных противостояний сыграют вничью, эксперты тоже считают маловероятным. Коэффициент на то, что соперники на этот раз разойдутся миром – 5.50.

Прогноз не слишком оптимистичен, однако это может сыграть на руку "Шахтеру". Очевидно, что сравнивать украинскую и испанскую команды просто бессмысленно. По опыту, статусу, качеству и мастерству игроки Мадрида просто на несколько уровней выше исполнителей "горняков", однако именно "Шахтер" в этой Лиге чемпионов уже доказал, что в определенных ситуациях важна именно команда, ее гибкость, характер, а порой и ее удача. Так было в первом матче против "Лейпцига" (4:1), против "Селтика" (1:1), и наконец на "Бернабеу", когда даже стадион "сливочных" начинал поддерживать украинцев и их действия на поле. Если от команды не ожидаешь чудес, она может поразить или даже ошеломить. Наконец, иногда андердоги становятся триумфаторами. Почему бы не сейчас?

К ответной игре с "Реалом" "Шахтер" готовился без перерыва на матч УПЛ. Клуб смог договориться с ФК "Львов" о перенесении игры чемпионата, избежал еще нескольких переездов и сохранил время на восстановление. "Оранжево-черные" продолжают готовиться к поединку в полном составе, в лазарете по-прежнему находится только Корниенко. Игорь Йовичевич полон оптимизма и уверен, что в Варшаве его команда сможет достичь даже лучшего результата, чем в Мадриде. Этот оптимизм может быть подкреплен еще и отзывами испанских СМИ о его команде. Если тема Мудрика – уже почти мовитон, то после первого матча свою долю дифирамбов получил еще и Анатолий Трубин. Голкипер "Шахтера" совершил 11 сейвов и поразил своей реакцией и умением читать игру. Так что если и теперь Трубин поймает кураж – это может стать залогом результата.

"Реал", выигравший все три поединка в группе, едет в Варшаву уже почти участником плей-офф Лиги чемпионов. Выезд на матч против "Шахтера" предшествует для них одному из важнейших матчей сезона. 16 октября на "Сантьяго Бернабеу" приедет "Барселона". Извечные соперники дышат друг другу в затылок, делят первое и второе места в Примере, так что очный поединок должен определить абсолютного лидера чемпионата. Мадридцы уже в последнем матче Ла Лиги против "Хетафе" не слишком напрягались, победа 1:0 их устроила. В матче против "Шахтера" тоже может сработать фактор Эль Класико, когда нужно поберечь лидеров, не подвергаться лишним травмам и достичь своего малой кровью. Если такой настрой действительно будет, "горняки" точно должны этим пользоваться. Место в воротах "Реала" снова займет Андрей Лунин. Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы, и украинец получает шанс себя проявить.

Пока "Шахтер" все еще остается вторым в группе F с четырьмя баллами в зачете. Однако уже ближайший тур расстановку по турнирной таблице точно поменяет. Поэтому, чтобы не зависеть от других, "горняки" должны творить свою судьбу и историю сами. Варшава обещает поддержку на трибунах, поэтому стоит пользоваться случаем и удивлять футбольный мир. Болеем за "Шахтер" и заряжаем на украинскую команду вместе с Parimatch Ukraine!