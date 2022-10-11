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Милан - Челси: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз
На прохождение теста есть три минуты
Eurosport
Сегодня, 11 октября, в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов "Милан" в родных стенах будет принимать лондонский "Челси". "Россонери" перед своими болельщиками попытаются реабилитироваться за разгромное поражение "аристократам" (0:3) недельной давности.
Перед этим поединком предлагаем вам вспомнить игроков, игравших в этих клубах. С квизом, в котором будут 20 игроков, вам нужно справиться за три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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