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Шахтер - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шахтер - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад донецкий "Шахтер" проиграл "Реалу" в рамках Лиги Чемпионов, однако уже в этот вторник будет иметь шанс реваншироваться. У коллектива Анчелотти сложный график, присутствуют травмированные лидеры, а ситуация в группе такая, что даже одна потеря очков не помешает им спокойно выйти в плей-офф. Когда, если не сейчас, брать очки против "сливочных"?

  • Все самые яркие моменты матча Шахтер - Реал доступны в режиме Live в нашем Telegram

Матч "Шахтер" – "Реал" начнется 11-го октября 2022-го года в 22:00. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плеер доступен в этой новости).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, на UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция матча "Шахтер" - "Реал".

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Трансляція матчу Шахтар - Реал
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"Шахтер" 22:00 "Реал"

ЛЧ, Группа F. 4-й тур
11 октября, Варшава, стадион "Войска Польского"

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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