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Шахтер - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
Шахтер - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Неделю назад донецкий "Шахтер" проиграл "Реалу" в рамках Лиги Чемпионов, однако уже в этот вторник будет иметь шанс реваншироваться. У коллектива Анчелотти сложный график, присутствуют травмированные лидеры, а ситуация в группе такая, что даже одна потеря очков не помешает им спокойно выйти в плей-офф. Когда, если не сейчас, брать очки против "сливочных"?
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Матч "Шахтер" – "Реал" начнется 11-го октября 2022-го года в 22:00. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плеер доступен в этой новости).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, на UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция матча "Шахтер" - "Реал".
"Шахтер" 22:00 "Реал"
ЛЧ, Группа F. 4-й тур
11 октября, Варшава, стадион "Войска Польского"
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