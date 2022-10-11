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Юношеская лига УЕФА. Шахтер – Реал. 0:3. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Разгромное поражение молодых "горняков"

Юношеская лига УЕФА. Шахтер – Реал. 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Новина українською

"Реал" Мадрид обыграл "Шахтер" (3:0) в гостевом матче Юношеской лиги УЕФА. Испанцы увеличили отрыв в группе, благодаря этой победе. Тем не менее, "Шахтер", с 6 очками после 4 туров, сохраняет за собой второе место и продолжает претендовать на выход в плей-офф.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Юношеская Лига УЕФА
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