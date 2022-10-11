Юношеская лига УЕФА. Шахтер – Реал. 0:3. Обзор матча и видео голов

"Реал" Мадрид обыграл "Шахтер" (3:0) в гостевом матче Юношеской лиги УЕФА. Испанцы увеличили отрыв в группе, благодаря этой победе. Тем не менее, "Шахтер", с 6 очками после 4 туров, сохраняет за собой второе место и продолжает претендовать на выход в плей-офф.