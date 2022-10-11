Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юношеская лига УЕФА. Шахтер – Реал. 0:3. Обзор матча и видео голов
Разгромное поражение молодых "горняков"
Фото: twitter.com/FCShakhtar
"Реал" Мадрид обыграл "Шахтер" (3:0) в гостевом матче Юношеской лиги УЕФА. Испанцы увеличили отрыв в группе, благодаря этой победе. Тем не менее, "Шахтер", с 6 очками после 4 туров, сохраняет за собой второе место и продолжает претендовать на выход в плей-офф.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Су-25, Shahed-136 и другое. Генштаб и ОК Юг – о болезненных потерях россиян за 10 октября и утро 11-го
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11 октября 2022
- Трансфер Гризманна, потери Ливерпуля и Ромы, признание Блохина. Главные новости за 10 октября
- Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet