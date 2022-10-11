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Милан - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Милан - Челси: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 11.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Милан - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" в третьем туре Лиги чемпионов уступил "Челси" 0:3. Это, само собой, повлияло на турнирные перспективы команды Пиоли, но также задело самолюбие итальянцев. Так что в еще одной серии противостояния будет не просто борьба за три очка, но и попытка реванша от "россонери". Посмотрим, что из этого выйдет.

Матч состоится во вторник, 11-го октября 2022-го года, в 22:00. Смотрите прямую видео онлайн трансляцию на MEGOGO.

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Трансляція матчу Мілан - Челсі
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Лига чемпионов. Группа E, 4-й тур.

11 октября. 22:00. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

"Милан" 22:00 "Челси"

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В статье: Челси (Лондон) Милан
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