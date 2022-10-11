Милан - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Милан" в третьем туре Лиги чемпионов уступил "Челси" 0:3. Это, само собой, повлияло на турнирные перспективы команды Пиоли, но также задело самолюбие итальянцев. Так что в еще одной серии противостояния будет не просто борьба за три очка, но и попытка реванша от "россонери". Посмотрим, что из этого выйдет.

Матч состоится во вторник, 11-го октября 2022-го года, в 22:00. Смотрите прямую видео онлайн трансляцию на MEGOGO.

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Лига чемпионов. Группа E, 4-й тур.

11 октября. 22:00. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2