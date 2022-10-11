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Траоре, Мудрик, Лунин и Бензема - в старте на матч Шахтер - Реал
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 11 октября, Шахтер в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве сыграет против Реала.
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Уже известны стартовые составы команд на матч:
Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сикан, Кулаков
Реал: Лунин, Менди, Начо, Рюдигер, Васкес, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Азар, Родриго, Бензема
Запасные: Лопес, Канисарес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Модрич, Ассенсио, Камавинга, Одриосола, Винисиус, Мариано
Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет
Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.
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