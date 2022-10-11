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Траоре, Мудрик, Лунин и Бензема - в старте на матч Шахтер - Реал

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Траоре, Мудрик, Лунин и Бензема - в старте на матч Шахтер - Реал

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 11 октября, Шахтер в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве сыграет против Реала.

  • Все самые яркие моменты матча Шахтер - Реал доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд на матч:

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сикан, Кулаков

Реал: Лунин, Менди, Начо, Рюдигер, Васкес, Чуамэни, Кроос, Вальверде, Азар, Родриго, Бензема

Запасные: Лопес, Канисарес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Модрич, Ассенсио, Камавинга, Одриосола, Винисиус, Мариано

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет текстовую трансляцию матча.

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
11.10.2022 в 21:06
Шведа немає (
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.10.2022 в 21:29
Навіть в запасі немає(
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.10.2022 в 21:01
Щось боюсь що на цей раз влетіти можуть добряче((
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