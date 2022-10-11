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С Луниным и без Винисиуса в старте – состав Реала на матч с Шахтером
Винни получил отдых
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" Мадрид опубликовал стартовый состав на матч 4-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером". В старте нет Винисиуса, но зато себя снова сможет проявить Эден Азар.
Весь состав выглядит следующим образом:
- Лунин;
- Васкез;
- Начо;
- Рюдигер;
- Менди;
- Кроос;
- Чуамени;
- Вальверде;
- Родриго;
- Бензема;
- Азар.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @FCShakhtar! #UCL pic.twitter.com/qD8IwLocWd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 11, 2022
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