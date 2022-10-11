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С Луниным и без Винисиуса в старте – состав Реала на матч с Шахтером

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С Луниным и без Винисиуса в старте – состав Реала на матч с Шахтером

Фото: twitter.com/realmadrid

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"Реал" Мадрид опубликовал стартовый состав на матч 4-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером". В старте нет Винисиуса, но зато себя снова сможет проявить Эден Азар.

Весь состав выглядит следующим образом:

  • Лунин;
  • Васкез;
  • Начо;
  • Рюдигер;
  • Менди;
  • Кроос;
  • Чуамени;
  • Вальверде;
  • Родриго;
  • Бензема;
  • Азар.
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В статье: Эден Азар Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Винисиус Жуниор
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