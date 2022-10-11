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ПСЖ - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

ПСЖ - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 11.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

ПСЖ - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В этой группе представлен также "Ювентус", но именно ПСЖ и "Бенфика" диктуют темп. Португальцам удалось не проиграть французам в первом матче противостояния, а сейчас на кону вообще стоит выход в плей-офф. Поэтому это будет интересный матч, в котором, однако, не сыграет Лионель Месси.

Но ведь это ПСЖ – здесь достаточно звезд и тех, кто может заменить аргентинца. Начало – 22:00. Прямая трансляция состоится на видеосервисе MEGOGO.

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Трансляція матчу ПСЖ - Бенфіка
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Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур
Париж. "Парк де Пренс"

ПСЖ 22:00 "Бенфика"

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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