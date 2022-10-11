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ПСЖ - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСЖ - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 11.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этой группе представлен также "Ювентус", но именно ПСЖ и "Бенфика" диктуют темп. Португальцам удалось не проиграть французам в первом матче противостояния, а сейчас на кону вообще стоит выход в плей-офф. Поэтому это будет интересный матч, в котором, однако, не сыграет Лионель Месси.
Но ведь это ПСЖ – здесь достаточно звезд и тех, кто может заменить аргентинца. Начало – 22:00. Прямая трансляция состоится на видеосервисе MEGOGO.
Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур
Париж. "Парк де Пренс"
ПСЖ 22:00 "Бенфика"
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