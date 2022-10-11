ПСЖ - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В этой группе представлен также "Ювентус", но именно ПСЖ и "Бенфика" диктуют темп. Португальцам удалось не проиграть французам в первом матче противостояния, а сейчас на кону вообще стоит выход в плей-офф. Поэтому это будет интересный матч, в котором, однако, не сыграет Лионель Месси.

Но ведь это ПСЖ – здесь достаточно звезд и тех, кто может заменить аргентинца. Начало – 22:00. Прямая трансляция состоится на видеосервисе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСЖ - Бенфіка Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур

Париж. "Парк де Пренс"