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Лига чемпионов. Копенгаген - Манчестер Сити 0:0. Нет Холанда - нет голов
Героем матче стал VAR
Фото: twitter.com/championsleague/Автор - невідомий
Лига чемпионов, четвертый тур, группа G. Копенгаген, "Паркен"
"Копенгаген" – "Манчестер Сити" 0:0
На 25-й минуте Марез не релизовал пенальти (вратарь)
"Копенгаген": Грабара – Хочолава (Дикс 80), Бойлесен, Йенсен – Кристенсен, Стаменич, Лерагер, Кристиансен – Классон, Харальдссон (Йоханнессон 59), Дарами
"Манчестер Сити": Эдерсон – Гомес, Лапорт (Аке 88), Аканджи, Канселу – Гюндоган, Родри, Де Брюйне (Силва 78) – Грилиш (Фоден 77), Альварес, Марез (Диаш 33)
Предупреждения: Йенсен 35, Стаменич 82 – Диаш 90+2
Удаление: Гомес 30
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|1
|0
|11-1
|+10
|10
|2
|"Боруссия" Дортмунд
|3
|2
|0
|1
|8-3
|+5
|6
|3
|"Копенгаген"
|4
|0
|2
|2
|0-8
|-8
|2
|4
|"Севилья"
|3
|0
|1
|2
|1-8
|-7
|1
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