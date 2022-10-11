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Лига чемпионов. Копенгаген - Манчестер Сити 0:0. Нет Холанда - нет голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Героем матче стал VAR 

Лига чемпионов. Копенгаген - Манчестер Сити 0:0. Нет Холанда - нет голов

Фото: twitter.com/championsleague/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, четвертый тур, группа G. Копенгаген, "Паркен"

"Копенгаген" – "Манчестер Сити" 0:0

На 25-й минуте Марез не релизовал пенальти (вратарь)

"Копенгаген": Грабара – Хочолава (Дикс 80), Бойлесен, Йенсен – Кристенсен, Стаменич, Лерагер, Кристиансен – Классон, Харальдссон (Йоханнессон 59), Дарами

"Манчестер Сити": Эдерсон – Гомес, Лапорт (Аке 88), Аканджи, Канселу – Гюндоган, Родри, Де Брюйне (Силва 78) – Грилиш (Фоден 77), Альварес, Марез (Диаш 33)

Предупреждения: Йенсен 35, Стаменич 82 – Диаш 90+2

Удаление: Гомес 30

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 11-1 +10 10
2 "Боруссия" Дортмунд 3 2 0 1 8-3 +5 6
3 "Копенгаген" 4 0 2 2 0-8 -8 2
4 "Севилья" 3 0 1 2 1-8 -7 1
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В статье: Копенгаген Лига чемпионов Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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