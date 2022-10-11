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Провал имени Аллегри. Маккаби (Хайфа) - Ювентус 2:0. Обзор матча, видео голов
Маккаби (Хайфа) - Ювентус ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" докатился. Ну, пусть поражения от ПСЖ и "Бенфики"… Но от "Маккаби" (Хайфа)? Самое интересное, что все справедливо. По игре израильтяне были лучше и заслуженно взяли три очка. Макса Аллегри уже давно критикуют в Италии, но никак не решатся уволить. Возможно, этот результат послужит катализатором.
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов "Маккаби" – "Ювентус".
Лига Чемпионов. Группа Н. Четвёртый тур
Хайфа. "Самми Офер"
"Маккаби" Хайфа - "Ювентус" 2:0
Голы: Ацили 7, 42
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