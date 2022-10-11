Провал имени Аллегри. Маккаби (Хайфа) - Ювентус 2:0. Обзор матча, видео голов

"Ювентус" докатился. Ну, пусть поражения от ПСЖ и "Бенфики"… Но от "Маккаби" (Хайфа)? Самое интересное, что все справедливо. По игре израильтяне были лучше и заслуженно взяли три очка. Макса Аллегри уже давно критикуют в Италии, но никак не решатся уволить. Возможно, этот результат послужит катализатором.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов "Маккаби" – "Ювентус".

Лига Чемпионов. Группа Н. Четвёртый тур

Хайфа. "Самми Офер"

"Маккаби" Хайфа - "Ювентус" 2:0

Голы: Ацили 7, 42