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На матче Шахтер – Реал болельщики на трибунах сформировали флаги Украины и Польши
Вместе - к победе
ua.tribuna.com
На матче 4-го тура группового этапа
На трибунах варшавского стадиона Войска Польского фаны сформировали мозаику с флагами Украины и Польши.
Зворушливе модульне шоу на трибунах перед матчем Шахтар - Реал. Український і польський прапори ???????????? pic.twitter.com/HUWcdoqdWJ— Iryna Koziupa (@IrynaKoziupa) October 11, 2022
????????????????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 11, 2022
⠀#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/OF4T8qK3iR
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Источник:Трибуна
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