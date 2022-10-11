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На матче Шахтер – Реал болельщики на трибунах сформировали флаги Украины и Польши

Лига Чемпионов
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На матче Шахтер – Реал болельщики на трибунах сформировали флаги Украины и Польши

ua.tribuna.com

Новина українською

На матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" устроили флешмоб с участием болельщиков на трибунах.

На трибунах варшавского стадиона Войска Польского фаны сформировали мозаику с флагами Украины и Польши.

На матче Шахтер – Реал болельщики на трибунах сформировали флаги Украины и Польши - изображение 1На матче Шахтер – Реал болельщики на трибунах сформировали флаги Украины и Польши - изображение 2
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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Трибуна

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