На матче Шахтер – Реал болельщики на трибунах сформировали флаги Украины и Польши

На матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" устроили флешмоб с участием болельщиков на трибунах.

На трибунах варшавского стадиона Войска Польского фаны сформировали мозаику с флагами Украины и Польши.