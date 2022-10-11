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Фонсека: Украина, украинцы, держитесь. Я знаю, вы очень сильные

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Тренер поддержал горняков перед матчем с Реалом

Фонсека: Украина, украинцы, держитесь. Я знаю, вы очень сильные

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет "Лилль", поддержал горняков перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом".

"Бороться за победу – это то, что мы делаем в футболе. Но мои мысли с теми, для кого победа теперь ассоциируется со свободой и жизнью, а не только с футбольным матчем.

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"Шахтер", друзья, вперед. Моя дорогая Украина, украинцы, держитесь. Я знаю, вы очень сильные. На вашей стороне честь, правда и добро", – написал Фонсека в инстаграме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Паулу Фонсека Лилль
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.10.2022 в 23:13
Respect! Ось що значить дружина!
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