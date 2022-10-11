Лига Чемпионов
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Фонсека: Украина, украинцы, держитесь. Я знаю, вы очень сильные
Тренер поддержал горняков перед матчем с Реалом
Экс-тренер "
"Бороться за победу – это то, что мы делаем в футболе. Но мои мысли с теми, для кого победа теперь ассоциируется со свободой и жизнью, а не только с футбольным матчем.
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"Шахтер", друзья, вперед. Моя дорогая Украина, украинцы, держитесь. Я знаю, вы очень сильные. На вашей стороне честь, правда и добро", – написал Фонсека в инстаграме.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.10.2022 в 23:13
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