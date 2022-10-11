Шахтер - Реал 1:1. Учитесь считать секунды

"Шахтер" и "Реал" оказались в интересной, и по-своему одинаковой ситуации. В эту среду команды в шестой раз за три года проводили очный матч, но куда больше их тревожил другой факт. Уже на ближайших выходных обе команды должны были провести важнейшие игры внутреннего чемпионата - одни против "Динамо" (увы, но последние события заставляют в этом сомневаться), а другие - против "Барсы". И как тут думать о Лиге Чемпионов? Особенно это касается мадридцев, которые в чемпионате, в отличие от "горняков", не имеют отрыва от главного соперника, зато располагают запасом прочности в Европе.

Возможно поэтому мудрец Анчелотти серьезно ротировал состав, оставив сегодня в запасе основную пару центрбеков (Милитао - Алаба), а также главных двигателей прогресса - Винисиуса и Модрича. Редко бывает так, что скамейка выглядит не хуже основы, но сегодня "Реал" вышел экономить силы, отсюда и выбор папы Карло. Йовичевич же к игре подошел куда серьезнее. На поле вышла прогнозируемая основа, правда в отличие от игры недельной давности, 11 украинцев для старта не набралось. Их вышло десять, а в качестве форварда появился Лассина Траоре. И на бумаге это казалось усилением.

В первом тайме сегодняшнего матча верхи не очень хотели играть в футбол, в то время как низы не очень могли. В анонсе мы предполагали, что "Реал" попытается "сделать результат" в начале матче, дабы потом отдыхать, однако никакой стартовой активности от коллектива Анчелотти не было. Гости много ошибались при передачах (особенно Азар), а из опасных моментов вспоминается разве что неплохой эпизод при участии Бензема, а также пушка от Вальверде - оба раза Трубин выручил. У его соотечественника Лунина работы было еще меньше - "горняки" до перерыва ни разу не отметились ударом в створ, делая ставку на качественную игру в обороне. Сдержать сонного соперника у них получилось неплохо.

Второй тайм был куда интереснее. Во-первых, в нем были голы. "Шахтер" понял, что соперник не особо рвется играть в футбол, а потому игроки номинальных хозяев сами решили заняться этим вопросом. Первая же быстрая атака второй половины завершилась навесом от Михайличенко и точным ударом головой от Зубкова. А мир боялся, кто будет забивать "Реалу" после продажи Дентиньо. Но свято место пусто не бывает. Мадридцы обозначили свое желание бороться за результат выходом Модрича и Винисиуса, однако на деле это мало что дало. Оборона "Шахтера" играла почти образцово, да и контратаки команды Йовичечича приносили куда больше угрозы. Чего только стоит момент Траоре, когда легионер после прохода Лунину не смог попасть в створ. Да и выстрел Зубкова издали вполне годится для хайлайтов.

Игра шла к завершению, "Реал" продолжал увеличивать количество навесов, один из которых все же принес результат. Трубин вылетел на перехват, бросив свои владения, однако к мячу не успел, что упростило задачу для Рюдигера - центрбек головой пробил точно. Отметим, что после этого игра на время остановилась, однако не из-за шока трибун из-за ничейного гола на 90+5, а из-за столкновения немца и украинца. С Анатолием долго работали медики, а у Рюдигера сильно кровоточила голова.

По итогу, ничья, которая до стартового свистка выглядела бы как подарок ангелов, однако в матче "Реал" не сильно старался победить, а "Шахтер" почти не ошибался в обороне. Отсюда и небольшая грусть, ведь один эпизод меняет все. "Сливочные" продолжают идти без поражений в сезоне, "горняки" у затылка ощущают дыхание разъяренных быков из Лейпцига. Впереди украинскую сторону ждут непростые матчи.

ЛЧ, Группа F. 4-й тур

11 октября, Варшава, стадион "Войска Польского"

Шахтер - Реал 1:1

Гол: Александр Зубков 46 - Антонио Рюдигер 90+5

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Александр Зубков (Лукас Тейлор 81), Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик (Иван Петряк 85), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 77), Георгий Судаков (Невен Джурасек 81), Ефим Конопля, Валерий Бондарь

Реал: Андрей Лунин, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 57), Федерико Вальверде (Эдуарду Камавинга 68), Лукас Васкес, Орельен Чуамени (Лука Модрич 57), Родриго Силва (Марко Асенсио 68), Антонио Рюдигер, Ферлан Менди (Давид Алаба 68)

Предупреждение: Ефим Конопля 16