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Шахтер - Реал 1:1. Учитесь считать секунды

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

"Горняки" пропустили в компенсированное время

Шахтер - Реал 1:1. Учитесь считать секунды

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" и "Реал" оказались в интересной, и по-своему одинаковой ситуации. В эту среду команды в шестой раз за три года проводили очный матч, но куда больше их тревожил другой факт. Уже на ближайших выходных обе команды должны были провести важнейшие игры внутреннего чемпионата - одни против "Динамо" (увы, но последние события заставляют в этом сомневаться), а другие - против "Барсы". И как тут думать о Лиге Чемпионов? Особенно это касается мадридцев, которые в чемпионате, в отличие от "горняков", не имеют отрыва от главного соперника, зато располагают запасом прочности в Европе.

Возможно поэтому мудрец Анчелотти серьезно ротировал состав, оставив сегодня в запасе основную пару центрбеков (Милитао - Алаба), а также главных двигателей прогресса - Винисиуса и Модрича. Редко бывает так, что скамейка выглядит не хуже основы, но сегодня "Реал" вышел экономить силы, отсюда и выбор папы Карло. Йовичевич же к игре подошел куда серьезнее. На поле вышла прогнозируемая основа, правда в отличие от игры недельной давности, 11 украинцев для старта не набралось. Их вышло десять, а в качестве форварда появился Лассина Траоре. И на бумаге это казалось усилением.

В первом тайме сегодняшнего матча верхи не очень хотели играть в футбол, в то время как низы не очень могли. В анонсе мы предполагали, что "Реал" попытается "сделать результат" в начале матче, дабы потом отдыхать, однако никакой стартовой активности от коллектива Анчелотти не было. Гости много ошибались при передачах (особенно Азар), а из опасных моментов вспоминается разве что неплохой эпизод при участии Бензема, а также пушка от Вальверде - оба раза Трубин выручил. У его соотечественника Лунина работы было еще меньше - "горняки" до перерыва ни разу не отметились ударом в створ, делая ставку на качественную игру в обороне. Сдержать сонного соперника у них получилось неплохо.

Второй тайм был куда интереснее. Во-первых, в нем были голы. "Шахтер" понял, что соперник не особо рвется играть в футбол, а потому игроки номинальных хозяев сами решили заняться этим вопросом. Первая же быстрая атака второй половины завершилась навесом от Михайличенко и точным ударом головой от Зубкова. А мир боялся, кто будет забивать "Реалу" после продажи Дентиньо. Но свято место пусто не бывает. Мадридцы обозначили свое желание бороться за результат выходом Модрича и Винисиуса, однако на деле это мало что дало. Оборона "Шахтера" играла почти образцово, да и контратаки команды Йовичечича приносили куда больше угрозы. Чего только стоит момент Траоре, когда легионер после прохода Лунину не смог попасть в створ. Да и выстрел Зубкова издали вполне годится для хайлайтов.

Игра шла к завершению, "Реал" продолжал увеличивать количество навесов, один из которых все же принес результат. Трубин вылетел на перехват, бросив свои владения, однако к мячу не успел, что упростило задачу для Рюдигера - центрбек головой пробил точно. Отметим, что после этого игра на время остановилась, однако не из-за шока трибун из-за ничейного гола на 90+5, а из-за столкновения немца и украинца. С Анатолием долго работали медики, а у Рюдигера сильно кровоточила голова.

По итогу, ничья, которая до стартового свистка выглядела бы как подарок ангелов, однако в матче "Реал" не сильно старался победить, а "Шахтер" почти не ошибался в обороне. Отсюда и небольшая грусть, ведь один эпизод меняет все. "Сливочные" продолжают идти без поражений в сезоне, "горняки" у затылка ощущают дыхание разъяренных быков из Лейпцига. Впереди украинскую сторону ждут непростые матчи.

ЛЧ, Группа F. 4-й тур
11 октября, Варшава, стадион "Войска Польского"
Шахтер - Реал 1:1
Гол: Александр Зубков 46 - Антонио Рюдигер 90+5
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Александр Зубков (Лукас Тейлор 81), Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик (Иван Петряк 85), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 77), Георгий Судаков (Невен Джурасек 81), Ефим Конопля, Валерий Бондарь
Реал: Андрей Лунин, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 57), Федерико Вальверде (Эдуарду Камавинга 68), Лукас Васкес, Орельен Чуамени (Лука Модрич 57), Родриго Силва (Марко Асенсио 68), Антонио Рюдигер, Ферлан Менди (Давид Алаба 68)
Предупреждение: Ефим Конопля 16

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (80)
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Siren05 (Мариуполь)
12.10.2022 в 00:50
Давно не видел такой чёткой игры в пас у нашей команды. Обычно даже без прессинга - 3-4 паса и обрезка. А сегодня даже при поддавливании игроков Реала наши, к моему удивлению, чётко разыгрывали комбинации и мяч почти не теряли. Единственное, что огорчало, зачастую эти комбинации были не обостряющие, не хватало смелости, дерзости, чтобы идти вперёд в атаку. Но даже такая осторожная, но аккуратная игра чуть было не привела к победе. Считаю, что это была одна из лучших игр ШД с топовыми командами, коей без сомнения и является Реал. Вывод: все ребята молодцы, но пропущенный гол обидный. Но футбол он такой, непредсказуемый, поэтому и интересный!
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+3
0
Не дармоед (Запорожье)
12.10.2022 в 00:34
Болезнь последних минут не излечима(
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:36
Дело Севильи живет
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0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
12.10.2022 в 00:33
Зубков растет на глазах!
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:34
Это после того как я его поругал, что он дерево))) Теперь надо еще пол-команды наругать
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.10.2022 в 00:32
Ну что же, 3 место практически в кармане. У Лейпцига мы не выиграем это однозначно, а Селтик не выиграет у Реала. И вот с таким вот настроением и раскладами мы и поборемся за второе место с гансами.
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0
-4
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scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:33
Но те нас уже так не недооценят, да и пруха дважды навряд ли будет как Шведу
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
12.10.2022 в 00:34
Да, тогда все звёзды сошлись, шо надо. Такое больше не прокатит. Ничья будет за счастье.
0
-3
Mexxxxx (Просяная)
12.10.2022 в 01:09
Нам и ничьи хватит в последнем туре с Лейпцигом. Перед этим мы выиграем у Селтика, а Реал у Лейпцига.
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:31
Мудрик сегодня не впечатлил, хотя в голевой атаке поучаствовал. Сегодня всю погоду в полузащите делали Судаков, Зубков и Степан.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
12.10.2022 в 00:23
Гарна гра від Шахтаря. Реал міг програти, але Реал є Реал...
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+5
-1
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hrdhrd (Украина)
12.10.2022 в 00:24
Hasta el final!
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
12.10.2022 в 00:22
ШД на 3 месте 5очков у Лейпцига 6 и 2 место
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2022 в 00:36
В наступному турі покращимо, а з німцями в нічию!
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0
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
12.10.2022 в 00:17
У Луніна прогрес видно не озброєним оком. В матчі з Асейтуною 2 удари в створ -1 гол,в попередньому матчі з Шахтарем 3 удари в створ - 1 гол. Сьогодні 2 удари в створ - 1 гол. Моцний кіпер.)))
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+1
-1
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hrdhrd (Украина)
12.10.2022 в 00:19
Да ладно, он похороны предотвратил от Траоре, сильно помешав при выходе 1 на 1. А то что двухметровый Менди головой играть не умеет, ну это не Лунина проблемы)
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+3
-2
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
12.10.2022 в 00:14
Ми були свідками справжнього футболу, дякую Шахтарю, без страху з Реалом, дуже сподобалось.
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+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:13
А вообще, то мне показалось или во втором тайме Шахтер местами возил Реал?
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+3
-1
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Барселиниуc (землянин)
12.10.2022 в 00:14
Было дело.
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+2
-4
Romerik (YNWA)
12.10.2022 в 00:13
Ну шо, тепер або зубами чіплятися за нічию з селтіком (чи перемога, якщо все гуд буде), або при поразці молитися на реал в останньому турі. Шанси прям непогані
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+1
-1
avatar
okolegko (Київ)
12.10.2022 в 00:21
Непогані для дугого чи третього місця? Незрозуміло
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+1
0
Romerik (YNWA)
12.10.2022 в 00:24
Для третього. Я беру ігрову складову і де буде легше грати. І взагалі хоч в весну вийти, що перед початком матчів було фантастично навіть згадувати. По грошах тут трохи х*йова ситуація. Щоб в плейй офф вийти треба було вигравати і реал і селтік
0
0
avatar
okolegko (Київ)
12.10.2022 в 00:27
Гроші сьогодні точто про... . Але шанси навіть на 2-ге місце спостерігаються з відповідним фінансовим бонусом
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.10.2022 в 00:13
Ладно, проехали... Представим, шо всё было наоборот. Рюдигер забил на 46 минуте, а Зубков на 90+5..
Ответить
+2
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.10.2022 в 00:47
А уявимо, що барса - не купа сепаратистського лайна, а… хоча ні, таке уявити неможливо )))
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.10.2022 в 01:21
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
12.10.2022 в 00:12
Круто! Кто бы мог подумать, что с лучшей командой мира Шахтер сыграет 1:2 и 1:1 с пропущенным лишь на последних секундах. Тейлор абсолютно игрок уровня "не нужен даже ПАОКу", а не лиги чемпионов! Просто днище... Увы из-за таких бездарей едва ли горняки выйдут в 1/8, но свои авации они уже сейчас заслужили!
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+1
-1
grasshopper1 (Харьков)
12.10.2022 в 00:11
У нас самый техничный и звезда Мудрик? А по-моему Зубков. И ещё слава богу свалил итальянец. Йовичевич поставил игру. И ещё спасибо, дончане, за футбол. Действительно удалось отвлечься от нашего ада
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+3
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
12.10.2022 в 00:10
Всеодно молодці. А Йовічевич просто красунчик! Поставити гру за такий короткий час - це тренерський талант. І головне - не скаржиться на часті переїзди та розлуки з сім'ями.
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+3
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
12.10.2022 в 00:09
Щастя було так близько.
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
12.10.2022 в 00:09
не думал, что скажу - но легионеры Траоре и Тейлор явно хуже наших пацанов...
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2022 в 00:11
Траоре дуже важко повернутись якісно після такої важкої травми, а інші, то гравці резерву, або рівня 5-6 команди ЧУ.
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+2
0
Djarik87 (Киевская область)
12.10.2022 в 00:08
Мудрик розчарував знову. А гра була супер від Шахтаря.
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
12.10.2022 в 00:06
Гол Трубина чего вышел с ворот --Реал проявил характер -как вы говорили после игры с ЧО на последней минуте Траоре рикошетом забил гол тогда вы проявили характер --к вам вернулась возвратка закон пакостей
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+1
-3
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okolegko (Київ)
12.10.2022 в 00:06
Ах... Але якби Траоре... (тече слинка)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2022 в 00:09
да там и у реала моментов было достаточно
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+1
0
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okolegko (Київ)
12.10.2022 в 00:24
Моменти моментами, але вихід..., і щоб так поперечину облизало... Траоре просто довго відпочивав. Сподіваюся, у подальшому виправиться
0
0
vlotko (Броди)
12.10.2022 в 00:05
Намудрили з замінами. Добре бути мудрими, коли є Мудрик.
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-2
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Прocтo Тoлик (Одесса)
12.10.2022 в 00:04
Это карма В 4-м туре мой любимый Черноморец обыграли, забив на последней секунде, и вот вынимайте теперь и почувствуйте как это приятно и весело.
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0
-3
aleks68
12.10.2022 в 00:06
слюни подбери убогий.где твой ....черноморец?неужели в ЛЧ?
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+3
-1
alex.belogubko (одесса)
12.10.2022 в 00:09
рот закрой сопливый зубы простудишь
0
-2
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
12.10.2022 в 00:09
Я люблю свою команду и буду неистово за неё болеть в каком бы турнире она не выступала. На остальные все команды я ложил с прибором.
0
-2
aleks68
12.10.2022 в 01:01
ложили тут на тебя с прибором.ты же ждал два разгрома от реала и пузыри тут пускал.болей за свой ....черноморец в первой лиге и не ной.
0
0
aleks68
12.10.2022 в 01:02
ещё одно чмо одесское.лопух недоношенный.е...о прикрой ....
0
0
kanoist (мариуполь)
12.10.2022 в 00:04
Как же обидно,такой матч выдал Шахтёр, молодцы все до единого,играли на равных ни в чем не уступали,два игрока реала стоят весь шахтёр...как жаль! Но всё ещё впереди,все в руках Шахтёра!
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+3
-2
shat (киев)
12.10.2022 в 00:04
Пишу повторно , лучшая игра Шахтёра , за 10 лет , красавцы ,если бы не тупость Трубина ( молодость ) и непрофессионализм Загарелого , то вы бы сто процентов проходили дальше . Хорошей Вам игры
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+4
-4
hoy (Київ)
12.10.2022 в 00:09
А дураки ставят тебе минуса
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+1
-1
shat (киев)
12.10.2022 в 00:33
я не для дураков пишу , я делюсь радостью с соотечественниками .
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
12.10.2022 в 00:03
На жаль знову... Але захищалися непогано. Хоча в останні хвилини чомусь стали затримуватися на чужій половині поля. Тому й отримали. З Реалом розслабон не проходить. Як не прикро
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+2
0
KpaMapb (Краматорск)
12.10.2022 в 00:03
В будь якому разі дякую команді за гру та за результат. Так могло бути краще, але відверто кажучи перед грою багато хто вважав би нічію з Реалом великим досягненям. Наразі гравці Шахтарі роблять невеличке чудо у группі ЛЧ яке від них ніхто не очикував після жеребкування.
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+4
-1
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hrdhrd (Украина)
12.10.2022 в 00:03
Шахтер молодцы, Реал должен был проиграть, за недооценку и желание походить пешком. Конечно, на выходных Эль Класико, но можно было и в ЛЧ все решить уже сегодня. Вини вышел пофинтить на месте, Карим продолжает пребывать в 2017 году, Азар... можно его больше никогда не видеть на поле в футболке Реала? И все это в стиле позднего Зидана, весь матч навешиваем, потом пропускаем, дальше навешиваем и проигрываем. Кроос подсказал Рюдигеру идти на навесы, сделал за Анчелотти его работу.
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
12.10.2022 в 00:05
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2022 в 00:07
Так, хотіли пішки, після п'яти замін на основних.... А в нас нажаль не такі якісні заміни.... Але велике дякую, за той футбол і лише від одного нашого клубу, який можна дивитися а в єврокубках, та ще й в ЛЧ!!!!!!
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+1
-1
фрілансер (Львів)
12.10.2022 в 00:03
ну й нашо я той доданий час дивився? Показали крупняк невпевненого,нерішучого Трубіна і щось недобре йокнуло.
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+1
-1
NikosFutboloidos (Chop)
12.10.2022 в 00:05
У нього і Мудрика вигляд ніби у них щось відібрали, діти що ти з них візьмеш.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
12.10.2022 в 00:03
КАК ТАК???...
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+1
-5
sasha_lv (Львів)
12.10.2022 в 00:06
такі-так,барселох....
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
12.10.2022 в 00:44
Що Барселох, то Барселох...
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.10.2022 в 01:24
Та благодарите Трубина, мадридасы, за то шо он так протупил, а то смеялись бы сейчас с вас всем королевством.
0
0
oohhmee (Гамильтон)
12.10.2022 в 00:02
великі молодці, особливо по грі
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+3
-1
download1 (huyersk)
12.10.2022 в 00:02
Це незабутньо, це подвиг,та самопожертва . це футбол, за яким так скучили. Золота сторінка історії клубу та усього українського футболу.Жаліємо, що зіграли внічию з Реалом! Нічого сказати, низький уклін та слава Україні!
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+5
-1
pilips111 (Чернигов)
12.10.2022 в 00:02
Шахтёр и без бразильцев показывает хорошую игру, не то что сраное динамо. Интересно ж было смотреть, а при динамо засыпаю всё время.
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+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2022 в 00:05
одно бразило вышло и гол привезло своей ненужной потерей мяча
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0
-2
hoy (Київ)
12.10.2022 в 00:35
А ты посмотри кто дал подать и что оно делало,а другое сделало выход с ворот когда явно не успевал
0
0
hoy (Київ)
12.10.2022 в 01:10
pilips111 (Чернигов Пиво купи что б не засыпать
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0
0
hoy (Київ)
12.10.2022 в 00:02
А Анчелотти вечно везёт на последних секундах и минутах,счастливый
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.10.2022 в 00:02
Аааааааааааа..... так поруч була приємна сенсація!!!
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+2
-1
NikosFutboloidos (Chop)
12.10.2022 в 00:01
Грали непогано, але знову найшовся долбо..б. Розчарував Мудрик, схоже його чекає карєра Коноплянки і чорненький ніякий був лінивенький.
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+1
-5
Mexxxxx (Просяная)
12.10.2022 в 00:00
Все равно низкий поклон вам ребята, вы сыграли идеально! Никакой дрожи в коленках и прижиманий, давно такого не было. Дисциплина в построении игры, организованная защита, быстрый выход в атаку. Самое главное, просто поразило, что-то нереальное это пасы. Всегда точные, всегда на свободного игрока, никаких обрезок, вроде это не наши игроки. Как? Пусть кто скажет, что от тренера ничего не зависит. Почти все зависит. Надо отдать должное он не только мотивировал перед игрой, но и игру построил, тактику и стратегию. А еще как подумаешь, что у нас играли не одиннадцать легионеров многомиллионных, а почти все наши молодые пацаны, и играли против одного из лучших клубов мира то вообще ощущаешь прилив счастья. Молодцы!!!
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+7
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
12.10.2022 в 00:00
Заміни жесть,що Петряк,що Тейлор.Один загубився,а другий лишився на лавці думками.
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+2
-1
shat (киев)
12.10.2022 в 00:00
козлы где комент мой , шавки
Ответить
0
0
hoy (Київ)
12.10.2022 в 00:00
Недоумок Трубин подарил очки
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0
-7
avatar
scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:02
Недоумок не Трубин, который всю игру тащил, а Тейлор
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+3
0
hoy (Київ)
12.10.2022 в 00:06
А недоумок не успевал явно на мяч и нехер уже выходить,он то что тащил похоронил за секунды
0
-4
avatar
scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:10
hoy, если ты винишь только лишь вратаря в потере очков, то недоумок здесь ты, увы
+3
0
hoy (Київ)
12.10.2022 в 00:37
А что тейлор дал сделать навес посмотри внимательно умник слепец
0
0
avatar
scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:46
Умник, гол - это цепь ошибок всей команды. От Тейлора, не принявшего мяч, игрока давшего навесить, защитника, давшего пробить, и до вратаря, ошибшегося на выходе. Учись анализировать.
0
0
hoy (Київ)
12.10.2022 в 00:50
Так чего ты Тейлора обвиняшь,все стояли каждый с каждым на позиции,ни какого пожара не было мяч был в центре поля,один ишак дал подать а другой недоумок вышел с ворот когда явно не успевал
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
11.10.2022 в 23:58
Бляха, чуть-чуть не хватило(((
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2022 в 23:58
как так??? тейлор - неуд!!!
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+2
-2

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