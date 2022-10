Лига чемпионов. ПСЖ - Бенфика 1:1. Париж без Месси и желания

"ПСЖ" и "Бенфика" неделю назад показали яркий, событийный футбол, но продолжения банкета не получилось.

"Орлы" очевидно приехали в Париж за ничьей; они не раскрывались, атаковали 2-3 игроками и при малейших сомнениях выбивали мяч куда попало. Что касается "ПСЖ", то у него травма Лионеля Месси "украла" почти все пасы под удар.

В итоге весь первый тайм Париж владел мячом, давил, но моменты? Их не было. Мбаппе вынужденно тащил мяч в одиночку на 20-30 метров, чтобы создать хоть что-то, поскольку Неймара "Орлы" закрыли, а комбинационная игра свелась к пасам поперек-назад.

Гол с пенальти от Килиана по такой игре был благословением для "ПСЖ". У "Бенфики" в том эпизоде ошибся Антониу Силва - не будем слишком сильно его упрекать, парню только 18.

31 - Kylian Mbappé has scored his 31st goal with Paris in the UEFA Champions League, overtaking Edinson Cavani (30) to become PSG's outright top goalscorer in the competition. Pivot. #PSGSLB pic.twitter.com/bbsTzIHcTO

Тем более, что "Орлы" даже после этого не проиграли. Во втором тайме они ответили на внезапный пенальти Парижа своим 11-метровым, тоже заработанным на ровном месте - это Рафа Силва поймал на движении Верратти, а Мариу с точки пробил Доннарумму.

Мбаппе, пожалуй, был единственным, кого ничья не удовлетворяла. После перерыва он и закрутить мяч с полуфланга пытался, и забеги с центра поля устраивал, и всячески изображал лидера, да только тщетно - никто за ним не пошел. Может, в раздевалке действительно конфликт? Взгляните на единоборства - "Бенфика" выиграла 29 против 14 у хозяев. Они точно хотели выиграть этот матч?

7 - Paris have attempted only seven shots against Benfica, doing worst in a same UEFA Champions League home game only against Manchester City in September 2021 (6) since Opta began to collect these data (2003-04). Harmless. #PSGSLB pic.twitter.com/wrEYyutmgU