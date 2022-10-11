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Лига чемпионов. ПСЖ - Бенфика 1:1. Париж без Месси и желания

Лига Чемпионов
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Разочаровывающее зрелище

Лига чемпионов. ПСЖ - Бенфика 1:1. Париж без Месси и желания

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" и "Бенфика" неделю назад показали яркий, событийный футбол, но продолжения банкета не получилось.

"Орлы" очевидно приехали в Париж за ничьей; они не раскрывались, атаковали 2-3 игроками и при малейших сомнениях выбивали мяч куда попало. Что касается "ПСЖ", то у него травма Лионеля Месси "украла" почти все пасы под удар.

В итоге весь первый тайм Париж владел мячом, давил, но моменты? Их не было. Мбаппе вынужденно тащил мяч в одиночку на 20-30 метров, чтобы создать хоть что-то, поскольку Неймара "Орлы" закрыли, а комбинационная игра свелась к пасам поперек-назад.

Гол с пенальти от Килиана по такой игре был благословением для "ПСЖ". У "Бенфики" в том эпизоде ошибся Антониу Силва - не будем слишком сильно его упрекать, парню только 18.

Тем более, что "Орлы" даже после этого не проиграли. Во втором тайме они ответили на внезапный пенальти Парижа своим 11-метровым, тоже заработанным на ровном месте - это Рафа Силва поймал на движении Верратти, а Мариу с точки пробил Доннарумму.

Мбаппе, пожалуй, был единственным, кого ничья не удовлетворяла. После перерыва он и закрутить мяч с полуфланга пытался, и забеги с центра поля устраивал, и всячески изображал лидера, да только тщетно - никто за ним не пошел. Может, в раздевалке действительно конфликт? Взгляните на единоборства - "Бенфика" выиграла 29 против 14 у хозяев. Они точно хотели выиграть этот матч?

Короче, у Кристофа Гальтье есть поводы для беспокойства. Из позитива у него, да и всего Парижа только почти гарантированный выход в плей-офф ЛЧ - сейчас у "ПСЖ" и "Бенфики" по 8 баллов, а у "Юве" и "Маккаби" всего лишь по 3.

4-й тур ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Бенфика" - 1:1

Голы: Мбаппе, 39 (с пенальти) - Жоау Мариу, 62 (с пенальти)

"ПСЖ": Доннарумма - Рамос, Маркиньос, Данилу - Хакими, Витинья (Фабиан Руис, 85), Верратти, Бернат (Мукиеле, 85) - Сарабия (Экитике, 74), Неймар - Мбаппе (Солер, 90)

"Бенфика": Влаходимос - Бах (Жилберто, 63), Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину Луиш (Диогу Гонсалвеш, 78), Энцо Фернандес - Жоау Мариу (Чикиньо, 90+2), Рафа Силва (Дракслер, 78), Эурснес - Рамуш (Пиньо, 78)

Предупреждения: Сарабия, 29, Верратти, 61 - Отаменди, 21, Мариу, 43, Флорентину Луиш, 45+2, Энцо Фернандес, 69, Жилберто, 83

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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