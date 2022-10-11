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Шахтер – Реал. 1:1. Рюдигер сравнивает, но ценой разбитой головы. Трубин не попал по мячу – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Много крови

Шахтер – Реал. 1:1. Рюдигер сравнивает, но ценой разбитой головы. Трубин не попал по мячу – Видео

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" сравнивает счет на последних минутах встречи с "Шахтером". Отличился Антонио Рюдигер.

Тони Кроос выполнил мастерский навес, а Рюдигер оказался точно на мяче. К сожалению, Трубин промазал по мячу и столкнулся с головой Рюдигера. У обоих рассечения.

90+5' Антонио Рюдигер – 1:1.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер Анатолий Трубин
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Комментарии (7)
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kanoist (мариуполь)
12.10.2022 в 00:02
Как же обидно,такой матч выдал Шахтёр, молодцы все до единого,играли на равных ни в чем не уступали,два игрока реала стоят весь шахтёр...как жаль! Но всё ещё впереди,все в руках Шахтёра!
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+4
-1
sidor3 (Киев)
12.10.2022 в 00:01
МОЛОДЦЫ.
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
12.10.2022 в 00:00
Лукас тейлор вышел свежий и не мог нормально мяч придержать на последних минутах. это его вина.
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+4
-1
Romerik (YNWA)
11.10.2022 в 23:59
Ну с*ка....не думав ніколи що з таким шахтарем буду розчарований нічиєю з реалом. Ну як бл... Остання атака
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+3
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.10.2022 в 23:58
Бразильский папуас привез гол.
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+3
-3
sidor3 (Киев)
12.10.2022 в 00:00
это правда. Урод
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+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
11.10.2022 в 23:58
Все равно низкий поклон вам ребята, вы сыграли идеально! Никакой дрожи в коленках и прижиманий, давно такого не было. Дисциплина в построении игры, организованная защита, быстрый выход в атаку. Самое главное, просто поразило, что-то нереальное это пасы. Всегда точные, всегда на свободного игрока, никаких обрезок, вроде это не наши игроки. Как? Пусть кто скажет, что от тренера ничего не зависит. Почти все зависит. Надо отlать должное он не только мотивировал перед игрой, но и игру построил, тактику и стратегию. А еще как подумаешь, что у нас играли не одиннадцать легионеров многомиллионных, а почти все наши молодые пацаны, и играли против одного из лучших клубов мира то вообще ощущаешь прилив счастья. Молодцы!!!
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+4
-1

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