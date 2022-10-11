Шахтер – Реал. 1:1. Рюдигер сравнивает, но ценой разбитой головы. Трубин не попал по мячу – Видео

Все равно низкий поклон вам ребята, вы сыграли идеально! Никакой дрожи в коленках и прижиманий, давно такого не было. Дисциплина в построении игры, организованная защита, быстрый выход в атаку. Самое главное, просто поразило, что-то нереальное это пасы. Всегда точные, всегда на свободного игрока, никаких обрезок, вроде это не наши игроки. Как? Пусть кто скажет, что от тренера ничего не зависит. Почти все зависит. Надо отlать должное он не только мотивировал перед игрой, но и игру построил, тактику и стратегию. А еще как подумаешь, что у нас играли не одиннадцать легионеров многомиллионных, а почти все наши молодые пацаны, и играли против одного из лучших клубов мира то вообще ощущаешь прилив счастья. Молодцы!!!