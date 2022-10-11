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Шахтер – Реал. 1:1. Рюдигер сравнивает, но ценой разбитой головы. Трубин не попал по мячу – Видео
Много крови
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" сравнивает счет на последних минутах встречи с "Шахтером". Отличился Антонио Рюдигер.
Тони Кроос выполнил мастерский навес, а Рюдигер оказался точно на мяче. К сожалению, Трубин промазал по мячу и столкнулся с головой Рюдигера. У обоих рассечения.
90+5' Антонио Рюдигер – 1:1.
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Комментарии (7)
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kanoist (мариуполь)
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Mexxxxx (Просяная)
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