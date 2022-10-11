Лига Чемпионов. Группа G, 4-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Севилья 1:1

Голы: Беллингем 35 – Ньянзу 18

Боруссия: Кобель – Менье (Шлоттербек, 83), Зюле, Хуммельс, Роте (Геррейру, 46) – Озджан, Беллингем – Адейеми (Азар, 71), Брандт, Мален – Модест (Мукоко, 64)

Севилья: Буну – Кармона, Ньянзу, Маркао (Хордан, 90) – Навас (Монтиель, 90), Гудель, Ракитич, Акунья (Теллес, 71) – Сусо (Янузай, 59), Эн-Несери (Иско, 59), Ламела

Предупреждения: Озджан 90 – Гудель 84, Кармона 90, Буну 90

Очередной гол Джуда Беллингема обеспечил "Боруссии” ничью в матче с "Севильей”. Таким образом между клубами сохраняется дистанция в 5 очков, что фактически гарантирует Дортмунду выход в раунд плей-офф. Беллингем отличился в 4-м матче Лиги Чемпионов кряду, побив рекорд Уэйна Руни по количеству мячей в турнире в возрасте до 20 лет.

В сравнении с матчем в Испании недельной давности "Севилья” явно преобразилась. Назначение Хорхе Сампаоли придало команде новый импульс, и даже чёрная дыра в центре обороны, стоившая команде провала на старте кампании, неожиданно испарилась. "Нервионцы” провели достойную игру, позволили Дортмунду нанести всего 7 ударов за матч (неделю назад в таких количествах исчислялось количество убойных моментов), и вообще были острее.

Медленный старт матча стоил "Боруссии” гола в дебюте. Танги Ньянзу ответил всем критикам, забив со стандарта – спасибо идеальному кроссу от Ракитича. Но уже через 10 минут "Севилья” пропустила редкую за сегодня контратаку, которую разогнал Мален. Дони отпасовал Беллингему, и Джуд после затяжной стеночки с Менье в акрбатическом прыжке замкнул прострел. 1:1. Вскоре Беллингем мог оформлять свой 5-й мяч в ЛЧ, да пробил выше ворот из выгодной позиции.

После перерыва Дортмунду неожиданно удалось подсушить игру. Экс-вингер "Боруссии” Аднан Янузай один раз серьёзно потревожил Кобеля после шикарной комбинации, но на этом очевидные моменты "Севильи” закончились. Гости хорошо двигали мяч в последнюю треть, но в ней застревали. Поэтому реванша и не удалось. 1:1. "Боруссия” в шаге от Лиги Чемпионов, а Сампаоли скорее всего попробует повторить сакральную задачу для "Севильи” – победа в Лиге Европы. Но для этого сначала надо будет разобраться с "Копенгагеном”.