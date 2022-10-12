Лига Чемпионов
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Авторы голов - лучшие и посредственные вратари. Оценки за матч Шахтер - Реал от WhoScored
Оценки за матч
shakhtar.com
Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итог
Лучшим игроком в составе обеих команд был признан Антонио Рюдигер, который сравнял счет на последних секундах и заработал оценку 7.9.
В составе Шахтера лучший – также автор гола Александр Зубков (7.7).
Интересные оценки у киперов – Трубин 6.4, Лунин – 6.2.
В целом же, общекомандные оценки примерно равные – 6.66 у Реала, и 6.0 у Шахтера.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
12.10.2022 в 01:07
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scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:52
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