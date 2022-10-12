Авторы голов - лучшие и посредственные вратари. Оценки за матч Шахтер - Реал от WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итог матча 4-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал (1:1) .

Лучшим игроком в составе обеих команд был признан Антонио Рюдигер, который сравнял счет на последних секундах и заработал оценку 7.9.

В составе Шахтера лучший – также автор гола Александр Зубков (7.7).

Интересные оценки у киперов – Трубин 6.4, Лунин – 6.2.

В целом же, общекомандные оценки примерно равные – 6.66 у Реала, и 6.0 у Шахтера.