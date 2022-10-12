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Авторы голов - лучшие и посредственные вратари. Оценки за матч Шахтер - Реал от WhoScored

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Оценки за матч

Авторы голов - лучшие и посредственные вратари. Оценки за матч Шахтер - Реал от WhoScored

shakhtar.com

Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итог матча 4-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал (1:1).

Лучшим игроком в составе обеих команд был признан Антонио Рюдигер, который сравнял счет на последних секундах и заработал оценку 7.9.

В составе Шахтера лучший – также автор гола Александр Зубков (7.7).

Интересные оценки у киперов – Трубин 6.4, Лунин – 6.2.

В целом же, общекомандные оценки примерно равные – 6.66 у Реала, и 6.0 у Шахтера.

Авторы голов - лучшие и посредственные вратари. Оценки за матч Шахтер - Реал от WhoScored - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
12.10.2022 в 01:07
Знову Коноплі одна з низьких оцінок. Погоджуюсь, тут з балами як у синоптиків з прогнозом погоди.
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scorpius (Ck)
12.10.2022 в 00:52
Стремный этот whoscored, с оценками часто не согласен
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