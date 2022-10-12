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Сампаоли – не волшебник, но и не лыком шитый. Боруссия (Д) - Севилья 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Боруссия (Дортмунд) - Севилья ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Сампаоли – не волшебник, но и не лыком шитый. Боруссия (Д) - Севилья 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

"Севилья" провалила первый круг турнира, но затем сменила тренера и уже выдала результат, оставляющий оптимизм. Конечно, Сампаоли – не волшебник, чтобы все исправить за несколько дней, но гостевая ничья с "Боруссией" означает, что испанцы будут бороться. По крайней мере, за Лигу Европы, на которую ничьей с "МанСити" заявку сделал и "Копенгаген".

Смотрите, как развивались события в Дортмунде, в видеообзоре поединка.

Лига Чемпионов. Группа G, 4-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
"Боруссия" Д – "Севилья" 1:1
Голы: Беллингем 35 – Ньянзу 18

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Севилья
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