Сампаоли – не волшебник, но и не лыком шитый. Боруссия (Д) - Севилья 1:1. Обзор матча и видео голов

"Севилья" провалила первый круг турнира, но затем сменила тренера и уже выдала результат, оставляющий оптимизм. Конечно, Сампаоли – не волшебник, чтобы все исправить за несколько дней, но гостевая ничья с "Боруссией" означает, что испанцы будут бороться. По крайней мере, за Лигу Европы, на которую ничьей с "МанСити" заявку сделал и "Копенгаген".

Смотрите, как развивались события в Дортмунде, в видеообзоре поединка.

Лига Чемпионов. Группа G, 4-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

"Боруссия" Д – "Севилья" 1:1

Голы: Беллингем 35 – Ньянзу 18