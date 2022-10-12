Реванш не состоялся. Милан – Челси 0:2. Видео голов и обзор матча

"Милан" проиграл "Челси" в третьем туре 0:3. Но выводы из того поражения подопечные Пиоли не сделали. Потому что повторили ошибки и дома – 0:2. А может, "Челси" просто сильнее, поэтому и такая разница в счете. "Милан" рискует не выйти из группы, ведь уступает в таблице не только "Челси", но и "Зальцбургу" и имеет одинаковое количество баллов с "Динамо" (Загреб). Последние матчи будут интересными.

Смотрите, как "Милан" проиграл "Челси", в видеообзоре матча 4-го тура.