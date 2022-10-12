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Реванш не состоялся. Милан – Челси 0:2. Видео голов и обзор матча
Милан - Челси ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" проиграл "Челси" в третьем туре 0:3. Но выводы из того поражения подопечные Пиоли не сделали. Потому что повторили ошибки и дома – 0:2. А может, "Челси" просто сильнее, поэтому и такая разница в счете. "Милан" рискует не выйти из группы, ведь уступает в таблице не только "Челси", но и "Зальцбургу" и имеет одинаковое количество баллов с "Динамо" (Загреб). Последние матчи будут интересными.
Смотрите, как "Милан" проиграл "Челси", в видеообзоре матча 4-го тура.
Лига чемпионов. Группа E, 4-й тур.
Стадион: "Сан-Сиро" (Милан)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
"Милан" – "Челси" 0:2
Голы: Жоржиньо (21, с пенальти), Обамеянг (34)
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