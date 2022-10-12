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Все еще в игре. Динамо (Загреб) – Зальцбург 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Динамо (Загреб) - Зальцбург ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Все еще в игре. Динамо (Загреб) – Зальцбург 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этот результат оставляет в игре и "Динамо" (Загреб), и "Лейпциг". В большой игре с учетом собственных возможностей и интересов. Хорватам за счастье будут квалифицироваться в Лигу Европы. И четыре очка в четырех стартовых матчах группы дают на это шансы. "Зальцбург" же сражается за плей-офф Лиги чемпионов. Ничья в Загребе позволила оторваться от "Милана" уже на два балла.

Финальный отрезок будет огненным. Смотрите, как команды играли между собой вничью, в видеообзоре матча.

ЛЧ. Группа Е. 4-й тур
"Динамо" (Загреб) - "Зальцбург"
Голы: Любичич 40 - Зайвальд 12

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В статье: Зальцбург (Австрия) Динамо (Загреб)
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