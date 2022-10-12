Шахтер между ними. Селтик – Лейпциг 0:2. Видео голов и обзор матча

"Лейпциг" проиграл два стартовых матча группы, но взял максимум из возможного в противостоянии с "Селтиком", что сразу вывело команду на второе место группы. С одной стороны, это нехорошо, ведь потеснили немцы "Шахтер", с другой, отсутствие очков у "Селтика" дает "горнякам" запас перед шотландцами и перспективы в борьбе за Лигу Европы.

Именно сейчас "горняки" на один балл отстают от "Лейпцига" и на четыре опережают "Селтик". С этими двумя командами "Шахтеру" и придется закрывать программу группы Лиги чемпионов. А пока – видео, как "Лейпциг" второй раз за последние семь дней одолел "Селтик".

Лига чемпионов, 4-й тур

"Селтик" - "Лейпциг" 0:2

Голы: Вернер 75, Форсберг 84