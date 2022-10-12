  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер между ними. Селтик – Лейпциг 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер между ними. Селтик – Лейпциг 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Селтик - Лейпциг ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер между ними. Селтик – Лейпциг 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Лейпциг" проиграл два стартовых матча группы, но взял максимум из возможного в противостоянии с "Селтиком", что сразу вывело команду на второе место группы. С одной стороны, это нехорошо, ведь потеснили немцы "Шахтер", с другой, отсутствие очков у "Селтика" дает "горнякам" запас перед шотландцами и перспективы в борьбе за Лигу Европы.

Именно сейчас "горняки" на один балл отстают от "Лейпцига" и на четыре опережают "Селтик". С этими двумя командами "Шахтеру" и придется закрывать программу группы Лиги чемпионов. А пока – видео, как "Лейпциг" второй раз за последние семь дней одолел "Селтик".

Лига чемпионов, 4-й тур
"Селтик" - "Лейпциг" 0:2
Голы: Вернер 75, Форсберг 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде