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Шахтер сыграл двадцатый матч в Лиге чемпионов против представителей Испании. Не проиграть удалось в девятый раз
Статистика периода Независимости Украины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч четвертого тура Лиги чемпионов 2022/23 против мадридского "Реала" стал для "Шахтера" юбилейным двадцатым против испанских команд в самом престижном клубном турнире Европы. "Горняки" сыграли вничью 1:1 (пропустив на последней минуте), что стало девятым не проигрышным результатом против испанцев. Еще точнее: у "Шахтера" шесть побед и теперь уже три ничьих.
Кроме "Реала", в Лиге чемпионов "Шахтер" ранее пересекался с "Барселоной", "Реал Сосьедадом", "Атлетиком" и "Валенсией". Кроме "Реала", ничьи были с "Атлетиком" и "Валенсией".
Против "Реала" это был уже восьмой матч "Шахтера" в Лиге чемпионов – и первая ничья. Перед этим было пять поражений и две победы.
Благодаря результатам в Лиге чемпионов "Шахтер" уже превзошел прошлогодний показатель набора очков в клубный рейтинг (в сезоне 2021/22 было шесть, сейчас – уже восемь). Также "Шахтер" является лидером среди украинских команд по показателю вклада в Таблицу коэффициентов страны: восемь очков. По состоянию на 12-е октября 2022-го года это только на 0.5 балла меньше, чем суммарный вклад остальных четырех украинских представителей.
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