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Анчелотти: Шахтер хорошо сыграл в защите, нам было тяжело найти их слабые стороны
Послематчевый комментарий главного тренера "Реала"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги ничейного матча с "Шахтером" (1:1) в Лиге чемпионов.
– Антонио Рюдигер отличился голом, как вам его игра? Вы остались довольны состоянием команды?
– Рюдигер забил очень важный гол для нас, он улыбался и был в хорошем настроении. Если говорить в общем, то наша линия игры мне нравится, но этой ночью мы сыграли плохо. В футболе случается подобное, но сейчас мы боролись до конца, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
– Как прокомментируете игру Эдена Азара?
– Он освежил игру, но "Шахтер" мощно сыграл в средней линии. Соперник выглядел слаженно и закрыто в центре поля – нам было тяжело играть. Несмотря на то, что Азар сейчас находится в запасе, у него есть большой потенциал.
– Почему вы считаете, что сегодня "Реал" сыграл плохо?
– Действительно, я считаю, что мы сыграли плохо. Первый тайм получился для нас неплохим: мы контролировали игру, искали моменты. Потом "Шахтер" забил гол, и мы потеряли равновесие – так иногда случается, и мне сложно объяснить причину. "Шахтер" хорошо сыграл в защите, нам было тяжело найти их слабые стороны. С одной стороны, мы показали плохую игру, а с другой стороны, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов – это очень хороший результат, так как мы можем вновь выиграть турнир.
– У Тони Крооса заканчивается контракт, будет ли "Реал" продлевать соглашение с игроком?
– Тони Кроос – лидер нашей команды. Конечно же, мы не спешим с преждевременными выводами. У него еще есть время, и он может остаться в "Реале". Кроос – один из лучших игроков команды.
– Расскажите подробнее о замене Лукаса Васкеса.
– Да, мы его поменяли, возможно, нам нужно было немного освежить команду, также мы испытывали трудности в центре поля.
– Вы использовали все опции замен, чтобы дать возможность отдохнуть ведущим игрокам перед следующим матчем с "Барселоной"?
– Нет, нас вынудил "Шахтер". Дело не в предстоящем матче с "Барселоной". Я думаю, у нас будет достаточно времени на восстановление команды к Эль-классико, - сказал Анчелотти.
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