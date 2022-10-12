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Анчелотти: Шахтер хорошо сыграл в защите, нам было тяжело найти их слабые стороны

Лига Чемпионов
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Послематчевый комментарий главного тренера "Реала"

Анчелотти: Шахтер хорошо сыграл в защите, нам было тяжело найти их слабые стороны

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги ничейного матча с "Шахтером" (1:1) в Лиге чемпионов.

– Антонио Рюдигер отличился голом, как вам его игра? Вы остались довольны состоянием команды?

– Рюдигер забил очень важный гол для нас, он улыбался и был в хорошем настроении. Если говорить в общем, то наша линия игры мне нравится, но этой ночью мы сыграли плохо. В футболе случается подобное, но сейчас мы боролись до конца, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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– Как прокомментируете игру Эдена Азара?

– Он освежил игру, но "Шахтер" мощно сыграл в средней линии. Соперник выглядел слаженно и закрыто в центре поля – нам было тяжело играть. Несмотря на то, что Азар сейчас находится в запасе, у него есть большой потенциал.

– Почему вы считаете, что сегодня "Реал" сыграл плохо?

– Действительно, я считаю, что мы сыграли плохо. Первый тайм получился для нас неплохим: мы контролировали игру, искали моменты. Потом "Шахтер" забил гол, и мы потеряли равновесие – так иногда случается, и мне сложно объяснить причину. "Шахтер" хорошо сыграл в защите, нам было тяжело найти их слабые стороны. С одной стороны, мы показали плохую игру, а с другой стороны, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов – это очень хороший результат, так как мы можем вновь выиграть турнир.

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– У Тони Крооса заканчивается контракт, будет ли "Реал" продлевать соглашение с игроком?

– Тони Кроос – лидер нашей команды. Конечно же, мы не спешим с преждевременными выводами. У него еще есть время, и он может остаться в "Реале". Кроос – один из лучших игроков команды.

– Расскажите подробнее о замене Лукаса Васкеса.

– Да, мы его поменяли, возможно, нам нужно было немного освежить команду, также мы испытывали трудности в центре поля.

– Вы использовали все опции замен, чтобы дать возможность отдохнуть ведущим игрокам перед следующим матчем с "Барселоной"?

– Нет, нас вынудил "Шахтер". Дело не в предстоящем матче с "Барселоной". Я думаю, у нас будет достаточно времени на восстановление команды к Эль-классико, - сказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
shakhtar.com

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