Полузащитник Шахтера: Очень обидно пропускать на последних минутах

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал ничью с "Реалом" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Артем, поздравляем с наградой "Лучший игрок матча". Что чувствуешь сейчас?

– Это очень приятно. Моя задача – помогать команде. А команда стремится помогать нашей стране и прославлять ее, особенно в такое время, показывать, что Украина – это сильная страна.

– Насколько вы довольны ничейным результатом?

– Ну, если бы перед матчем нам сказали, что заработаем одно очко, мы были бы счастливы. Однако, глядя на то, как складывалась игра, очень обидно пропускать на последних минутах. Мы были близки к трем очкам.

– Что изменил "Шахтер" по сравнению с матчем в Мадриде?

– После первой игры мы сделали выводы и подошли к игре с хорошим настроем. К тому же у нас в стране очень непростая ситуация в последние дни, так что мотивация зашкаливала.

– Вы ощущали сегодня поддержку домашнего стадиона?

– Да, мы очень благодарны всем полякам и украинцам, которые пришли на матч. Нам было очень приятно – это особенные ощущения. Мы счастливы и очень благодарны болельщикам.

– Что думаешь о положении "Шахтера" после четырех туров?

– Мы ставим максимальные цели – это выход из группы Лиги чемпионов. Будем стараться, сражаться – и посмотрим, как сложится ситуация, - сказал Бондаренко.