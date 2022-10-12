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Два клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Из АПЛ и Ла Лиги

Два клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Стали известны первые клубы, сыграющие в плей-офф чемпионской лиги в феврале 2023 года.

Уже после четырех туров досрочное задание по выходу из группы выполнили "Манчестер Сити" и "Реал". У обеих команд сейчас по десять очков, так что они до конца группового этапа могут разве что потерять первое место, но точно не опуститься ниже второго.

"Реал" всегда выходил из группы ЛЧ, никогда не вылетая из турнира на этой стадии - он рекордсмен по количеству побед в чемпионской лиге и ее действующий победитель. Для "Сити" со времени дебюта на групповом этапе в 2011 году это двенадцатый подряд выход в 1/8 финала ЛЧ - команда Хосепа Гвардиолы в двух последних сезонах добиралася как минимум до полуфинала.

Напомним, что путевку в плей-офф Лиги чемпионов "Реалу" принесла ничья с "Шахтером" 1:1 - команда Карло Анчелотти уступала в счете до 90+5 минуты, но смогла забить до финального свистка.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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