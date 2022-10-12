Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов
Обошел Кавани
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром клуба в основной сетке Лиги чемпионов (от группового этапа до финала). На данный момент на счету форварда 31 гол. Благодаря результативному удару в матче против "Бенфики" во вторник Килиан обошел Эдинсона Кавани, у которого остается 30 мячей.
Третьим в списке бомбардиров парижан в ЛЧ идет Неймар, у которого 21 гол. Лионель Месси в футболке ПСЖ отличился семью голами.
Отметим, что кроме Парижа Мбаппе забивал в чемпионской лиге также в составе "Монако", за который до перехода в "Пари Сен-Жермен" 23-летний талант успел отличиться шестью мячами.
Напомним, что вчера СМИ стали снова поднимать слухи о возможном уходе Килиана из ПСЖ. Ссылаясь на источники, приближенные к игроку, западноевропейская пресса пишет, что
Популярное сейчас
- Авторы голов - лучшие и посредственные вратари. Оценки за матч Шахтер - Реал от WhoScored
- Шахтер - Реал 1:1. Учитесь считать секунды
- Лига чемпионов. Лейпциг переиграл Селтик и перегнал Шахтер
- Шахтер - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО