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Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Обошел Кавани

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром клуба в основной сетке Лиги чемпионов (от группового этапа до финала). На данный момент на счету форварда 31 гол. Благодаря результативному удару в матче против "Бенфики" во вторник Килиан обошел Эдинсона Кавани, у которого остается 30 мячей.

Третьим в списке бомбардиров парижан в ЛЧ идет Неймар, у которого 21 гол. Лионель Месси в футболке ПСЖ отличился семью голами.

Отметим, что кроме Парижа Мбаппе забивал в чемпионской лиге также в составе "Монако", за который до перехода в "Пари Сен-Жермен" 23-летний талант успел отличиться шестью мячами.

Напомним, что вчера СМИ стали снова поднимать слухи о возможном уходе Килиана из ПСЖ. Ссылаясь на источники, приближенные к игроку, западноевропейская пресса пишет, что футболист признал свою ошибку, когда летом решил остаться в Париже.

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В статье: Лионель Месси Эдинсон Кавани Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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