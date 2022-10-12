Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге чемпионов

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром клуба в основной сетке Лиги чемпионов (от группового этапа до финала). На данный момент на счету форварда 31 гол. Благодаря результативному удару в матче против "Бенфики" во вторник Килиан обошел Эдинсона Кавани, у которого остается 30 мячей.

Третьим в списке бомбардиров парижан в ЛЧ идет Неймар, у которого 21 гол. Лионель Месси в футболке ПСЖ отличился семью голами.

Отметим, что кроме Парижа Мбаппе забивал в чемпионской лиге также в составе "Монако", за который до перехода в "Пари Сен-Жермен" 23-летний талант успел отличиться шестью мячами.