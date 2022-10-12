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Тони Кроос: Шахтер многое извлек для себя из первого матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Хавбек "Реала" оценил ничью с "горняками"

Тони Кроос: Шахтер многое извлек для себя из первого матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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"Шахтер" многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад. К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно.

Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью.

Гол Рюдигера? Я сказал Антонио пойти в нападение, потому что у нас были сложности с созданием моментов. Оставалось несколько минут, и нужно было попробовать разные вещи. Рюдигер очень силен в штрафной, и это, конечно, помогло нам", - сказал Кроос.

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"Реал" продолжает занимать первое место в группе F, набрав десять очков. "Шахтер" идет третьим с пятью баллами.

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В статье: Тони Кроос Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
12.10.2022 в 11:46
Як же я матюкався, коли Йовiчевича випхали з Карпат!
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