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Зубков: Йовичевич дал такой спич команде, что все выходили на матч с мыслями об Украине

Лига Чемпионов
(2 голосов)

"Шахтер" сыграл вничью с "Реалом"

Зубков: Йовичевич дал такой спич команде, что все выходили на матч с мыслями об Украине

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков дал комментарий после ничьей с "Реалом" (1:1) в Лиге чемпионов.

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"Если бы до игры кто-то сказал, что мы заработаем 1 очко, все были бы счастливы. Но проигрывать такие матчи на 95-й минуте очень досадно. Однако очко в копилку, двигаемся дальше.

После выездного матча мы много общались с тренером. Он показывал нам наши ошибки и слабые места "Реала". Наша сегодняшняя игра была более уверенной, мы создали больше моментов и могли больше забить.

Все следят за новостями и очень переживают за Украину и свои семьи. Вчера тренер дал такой спич команде, что все выходили на матч с мыслями об Украине.

В перерыве тренеры подсказали нам, как лучше выходить из обороны. В первом тайме была нервозность, а во второй половине мы были более убедительны и уверены в себе. Ощущения от результата двоякие", - сказал Зубков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Александр Зубков
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Источник:
Tribuna.com

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