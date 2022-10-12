Зубков: Йовичевич дал такой спич команде, что все выходили на матч с мыслями об Украине

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков дал комментарий после ничьей с "Реалом" (1:1) в Лиге чемпионов.

"Если бы до игры кто-то сказал, что мы заработаем 1 очко, все были бы счастливы. Но проигрывать такие матчи на 95-й минуте очень досадно. Однако очко в копилку, двигаемся дальше.

После выездного матча мы много общались с тренером. Он показывал нам наши ошибки и слабые места "Реала". Наша сегодняшняя игра была более уверенной, мы создали больше моментов и могли больше забить.

Все следят за новостями и очень переживают за Украину и свои семьи. Вчера тренер дал такой спич команде, что все выходили на матч с мыслями об Украине.

В перерыве тренеры подсказали нам, как лучше выходить из обороны. В первом тайме была нервозность, а во второй половине мы были более убедительны и уверены в себе. Ощущения от результата двоякие", - сказал Зубков.