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"Практически как новенький". Трубин показал последствия столкновения с игроком Реала
Голкипер "Шахтера" - об инциденте в матче Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин показал последствия травмы после столкновения с защитником "Реала" Антонио Рюдигером в матче Лиги чемпионов (1:1).
"Эмоций после вчерашнего матча много. Но больше всего у меня сейчас благодарности. Благодарю всех, кто написал "Как ты?", "Как самочувствие?" и подобные вопросы.
Сразу скажу, что чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали. Практически как новенький. Фото как подтверждение. Благодарю всех болельщиков на стадионе, у телевизоров, в соцсетях, всюда. Если бы была Лига болельщиков, вы бы уже ее выиграли. Ваша поддержка очень много значит для нас.
Спасибо всем, кто сейчас работает на нашу общую главную победу – победу нашей страны. ВСУ, волонтеры, все люди, которые стоят, держатся, донатят и никогда не сдаются, потому что украинцы! Мы обязательно победим. Еще раз спасибо", — написал Трубин в своем Instagram.
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