  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лукас Васкес - о матче с Шахтером: С поединком недельной давности была существенная разница
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукас Васкес - о матче с Шахтером: С поединком недельной давности была существенная разница

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реалу было не так просто

Лукас Васкес - о матче с Шахтером: С поединком недельной давности была существенная разница

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (1:1).

"Трудный матч. Особенно сложно стало после того, как "Шахтер" открыл счет, сделав нашу задачу крайне тяжелой.

Существенная разница с матчем недельной давности заключалась в том, как мы обращались с мячом. На прошлой неделе мы делали это более точно и создали больше голевых моментов, чем сегодня. Контратаки "Шахтера" были очень опасны – его форварды сыграли хорошо.

Во время перерыва мы говорили о том, что нужно как следует начать второй тайм, так что мяч, пропущенный на первой минуте после этого, нас разозлил. Что касается Рюдигера, мы все очень надеемся, что у него не более чем ушиб", - сказал Васкес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Лукас Васкес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде