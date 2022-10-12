Лукас Васкес - о матче с Шахтером: С поединком недельной давности была существенная разница

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера" (1:1).

"Трудный матч. Особенно сложно стало после того, как "Шахтер" открыл счет, сделав нашу задачу крайне тяжелой.

Существенная разница с матчем недельной давности заключалась в том, как мы обращались с мячом. На прошлой неделе мы делали это более точно и создали больше голевых моментов, чем сегодня. Контратаки "Шахтера" были очень опасны – его форварды сыграли хорошо.

Во время перерыва мы говорили о том, что нужно как следует начать второй тайм, так что мяч, пропущенный на первой минуте после этого, нас разозлил. Что касается Рюдигера, мы все очень надеемся, что у него не более чем ушиб", - сказал Васкес.