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Лукас Васкес - о матче с Шахтером: С поединком недельной давности была существенная разница
Реалу было не так просто
Полузащитник "Реала" Лукас Васкес поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги чемпионов
"Трудный матч. Особенно сложно стало после того, как "Шахтер" открыл счет, сделав нашу задачу крайне тяжелой.
Существенная разница с матчем недельной давности заключалась в том, как мы обращались с мячом. На прошлой неделе мы делали это более точно и создали больше голевых моментов, чем сегодня. Контратаки "Шахтера" были очень опасны – его форварды сыграли хорошо.
Во время перерыва мы говорили о том, что нужно как следует начать второй тайм, так что мяч, пропущенный на первой минуте после этого, нас разозлил. Что касается Рюдигера, мы все очень надеемся, что у него не более чем ушиб", - сказал Васкес.
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