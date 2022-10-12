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90+5. Шахтер пропустил самый поздний мяч в еврокубках

Лига Чемпионов
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Ранее горняки пропускали только на 90+4

90+5. Шахтер пропустил самый поздний мяч в еврокубках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мяч, забитый защитником "Реала" Антонио Рюдигером на 90+5-й минуте, стал самым поздним, пропущенным "Шахтером" в еврокубках в основное время матчей.

Ранее голкиперам горняков 5 раз доводилось вынимать мяч из сетки на 4-й компенсированной минуте встреч. Причем в четырех случаях, как и в поединке со "сливочными", эти голы оказывались решающими. 15 июня 2007-го и 30 сентября 2014-го оранжево-черные упускали победу в матчах с "Севильей" (2:2) и "Порту" (2:2), а 1 октября 2010-го и 7 ноября 2012-го - ничью в баталиях с "Барселоной" (1:2) и "Челси" (2:3).

К слову, гол Рюдигера оказался вдвойне юбилейным для "Реала" - 40-м во встречах с украинскими клубами и 20-м - в играх с "Шахтером".

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
sport.ua

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