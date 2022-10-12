Михайличенко: Если бы нам заранее сказали, что с Реалом будет 1 пункт, то мы бы радовались

Полузащитник "Шахтера" Богдан Михайличенко прокомментировал ничью с "Реалом" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Очень тяжелая игра. Могли рассчитывать на три очка, но пропустили в конце, очень обидно. Но если бы нам заранее сказали, что будет 1 пункт, то мы бы радовались. Однако после игры все были расстроены, поэтому эмоции не очень позитивные.

Тренер сказал, что мы молодцы, что у нас хорошая команда.

Мой голевой пас? Разыграли хорошую комбинацию: Миша вытянул на себя игрока и нашел меня, а Зубков уже завершил. Считаю, что красивый мяч забили", - сказал Михайличенко.