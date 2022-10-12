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Модрич встретился с 7-летним мальчиком из Мариуполя, родителей которого убили россияне - ФОТО

Лига Чемпионов
(2 голосов)

7-летний Илья Костушевич передал ему браслет из стали завода Азовсталь

Модрич встретился с 7-летним мальчиком из Мариуполя, родителей которого убили россияне - ФОТО

Шахтер

Новина українською

Лидер "Реала" Лука Модрич встретился с мальчиком, который потерял родителей в Мариуполе.

7-летний Илья Костушевич по приглашению "Шахтера" приехал в Варшаву с опекунами на матч с "Реалом" и поддерживал "горняков" на трибуне вместе с Дарио Срной.

Мальчик пообщался с полузащитником мадридского клуба Лукой Модричем и подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе "Азовсталь".

Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем с помощью видеосвязи, а также писал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Мальчик потерял родителей из-за авиаобстрела Мариуполя российской армией.

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В статье: Лука Модрич Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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