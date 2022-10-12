Трубин встретился с легендарным кипером Манчестер Юнайтед - ФОТО

Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель после матча "Шахтер" – "Реал" (1:1) встретился с голкипером горняков Анатолием Трубиным.

Отмечается, что Шмейхель и Трубин пообщались, обсудив игру.

Напомним, что донецкий клуб упустил победу на последних секундах компенсированного времени, а Трубин попал в жесткого столкновения головами с защитником "Реала" Антонио Рюдигером.