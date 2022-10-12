  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Трубин встретился с легендарным кипером Манчестер Юнайтед - ФОТО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин встретился с легендарным кипером Манчестер Юнайтед - ФОТО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Обсудили игру Шахтер - Реал

Трубин встретился с легендарным кипером Манчестер Юнайтед - ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель после матча "Шахтер" – "Реал" (1:1) встретился с голкипером горняков Анатолием Трубиным.

Отмечается, что Шмейхель и Трубин пообщались, обсудив игру.

Напомним, что донецкий клуб упустил победу на последних секундах компенсированного времени, а Трубин попал в жесткого столкновения головами с защитником "Реала" Антонио Рюдигером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петер Шмейхель Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Litb@rski (Кёльн)
12.10.2022 в 19:42
?????????
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде