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Трубин встретился с легендарным кипером Манчестер Юнайтед - ФОТО
Обсудили игру Шахтер - Реал
shakhtar.com
Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель после
Отмечается, что Шмейхель и Трубин пообщались, обсудив игру.
Напомним, что донецкий клуб упустил победу на последних секундах компенсированного времени, а Трубин попал в жесткого столкновения головами с защитником "Реала" Антонио Рюдигером.
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Litb@rski (Кёльн)
12.10.2022 в 19:42
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