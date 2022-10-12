Украинцы в запасе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ Атлетико – Брюгге

"Брюгге" провел первый круг группового турнира феерически – три победы в очень сложной группе с "Атлетико", "Порту" и "Байером". Это еще не гарантия выхода в плей-офф, но серьезная заявка. Собственно, уже в матче четвертого тура бельгийцы могут официально оформить прорыв. Но без украинцев в основном составе: Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались в резерве.

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