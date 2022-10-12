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Украинцы в запасе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ Атлетико – Брюгге

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Атлетико - Брюгге: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 12.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Украинцы в запасе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ Атлетико – Брюгге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Брюгге" провел первый круг группового турнира феерически – три победы в очень сложной группе с "Атлетико", "Порту" и "Байером". Это еще не гарантия выхода в плей-офф, но серьезная заявка. Собственно, уже в матче четвертого тура бельгийцы могут официально оформить прорыв. Но без украинцев в основном составе: Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались в резерве.

Смотрите прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов на видеосервисе MEGOGО. Начало – 19:45.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Брюгге
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