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Украинцы в запасе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ Атлетико – Брюгге
Атлетико - Брюгге: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 12.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" провел первый круг группового турнира феерически – три победы в очень сложной группе с "Атлетико", "Порту" и "Байером". Это еще не гарантия выхода в плей-офф, но серьезная заявка. Собственно, уже в матче четвертого тура бельгийцы могут официально оформить прорыв. Но без украинцев в основном составе: Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались в резерве.
Смотрите прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов на видеосервисе MEGOGО. Начало – 19:45.
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