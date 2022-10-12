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Наполи - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Наполи - Аякс: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 12.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" сейчас очень мощный. Безудержный. Это претендент на корону Серии А, но также неаполитанцы планируют выстрелить в Лиге чемпионов. Первый этап задачи уже почти выполнен – остались формальности, чтобы оформить выход из группы. Возможно, это случится уже сегодня, когда "Наполи" сыграет с "Аяксом" на своем поле.
Начало матча – в 19:45. Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO – официальным транслятором еврокубков в Украине.
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