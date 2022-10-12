  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Наполи - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наполи - Аякс: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 12.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Наполи - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" сейчас очень мощный. Безудержный. Это претендент на корону Серии А, но также неаполитанцы планируют выстрелить в Лиге чемпионов. Первый этап задачи уже почти выполнен – остались формальности, чтобы оформить выход из группы. Возможно, это случится уже сегодня, когда "Наполи" сыграет с "Аяксом" на своем поле.

Начало матча – в 19:45. Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO – официальным транслятором еврокубков в Украине.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Наполі - Аякс
Смотреть трансляцию

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде