Наполи - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Наполи" сейчас очень мощный. Безудержный. Это претендент на корону Серии А, но также неаполитанцы планируют выстрелить в Лиге чемпионов. Первый этап задачи уже почти выполнен – остались формальности, чтобы оформить выход из группы. Возможно, это случится уже сегодня, когда "Наполи" сыграет с "Аяксом" на своем поле.

Начало матча – в 19:45. Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO – официальным транслятором еврокубков в Украине.